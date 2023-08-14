Шойгу на «Армии-2023» обсудил сотрудничество с министром обороны Белоруссии

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным на полях международного военно-технического форума «Армия-2023». Об этом в понедельник, 14 августа, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

В ходе встречи министры обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран, уточнили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что на форуме развернута экспозиция Белоруссии, которую посетил Шойгу.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Мероприятия форума запланированы во всех военных округах страны.

Ранее, 6 апреля, президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко указал, что Москва и Минск намерены и дальше расширять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также в военно-технической сфере.