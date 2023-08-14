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Испытано боем: новинки «Армии-2023» разработаны по итогам применения в СВО

На форуме можно будет увидеть технику, созданную с учетом опыта специальной военной операции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Международный военно-технический форум «Армия-2023» в этом году будет проходить с 14 до 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Мероприятия же форума запланированы во всех военных округах страны. Накануне официального открытия «Известия» рассказывают о новинках российского ВПК, которые будут показаны широкой публике. Эксперты отмечают, что выпускаемая техника и модернизация существующей непрерывно разрабатываются с учетом опыта специальной военной операции.

Новая броня

В экспозиции выставлены модели новейших модификаций танков Т-72, Т-80, Т-90 с новыми элементами бронезащиты. Также будет продемонстрирована доработанная модель перспективного танка Т-14 «Армата» с элементами маскировочного покрытия «Накидка». Оно представляет собой чехлы или секции из специального материала, укрывающие машину от спутниковой и авиационной разведки.

Танк Т-90 «Прорыв», поступивший в подразделение, находящееся в южном секторе СВО

Танк Т-90 «Прорыв», поступивший в подразделение, находящееся в южном секторе СВО

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На площадке инженерной техники разместится новая многофункциональная техника на базе танка. Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) призвана расчищать путь наступающим войскам, разбирая укрепления. Мощная защита машины позволяет вести работы на переднем крае в условиях огневого воздействия противника. Первый прототип этого изделия уже показывали широкой публике, однако на форуме представлена новая модификация.

Инфографика

В этом году на форуме можно будет увидеть новые и модернизированные образцы, прошедшие обкатку в боях, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

— На форуме будет показано то, что появилось за полтора года, — сказал он «Известиям». — На это будет обращено особое внимание, поскольку там будут не только российские производители, но и представители дружественных государств. Они интересуются нашими системами вооружений, которые проявили себя ничуть не хуже, а местами лучше, чем натовское оружие. Это касается в первую очередь беспилотников и образцов бронетехники. Появились и новые артиллерийские системы, боеприпасы и многое другое. Стрелковое оружие доработано с учетом боевого применения. Идет непрерывная связь с конструкторскими бюро, которые оперативно вносят коррективы в свои разработки. Постоянно создается новая техника и развивается существующая.

Среди техники сухопутных войск будут продемонстрированы БМП «Курганец-25», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и другие образцы.

БМП «Курганец-25»

БМП «Курганец-25»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Концерн «Алмаз-Антей» представит зенитный комплекс средней дальности «Викинг», доработанный с учетом опыта специальной военной операции. Он способен сбивать баллистические и крылатые ракеты и летательные аппараты, в том числе выполненные по технологии стелс.

Компания «Ремдизель» покажет на форуме новые бронеавтомобили, разработанные для нужд специальной военной операции, а также две модификации хорошо зарекомендовавшего себя в войсках легкобронированного тягача МТ-ЛБ. Одна из них — санитарная машина. Она предназначена для эвакуации раненых в десантном отделении и на броне. Тягач оборудован приспособлениями для транспортировки лежачих раненых, креплениями для носилок, санитарным оборудованием. При необходимости вместо комплекта санитарного оборудования можно установить на унифицированную платформу пулемет «Корд», гранатомет АГС-17 или противотанковый ракетный комплекс «Фагот». Вторая модификация МТ-ЛБ оснащена 23-миллиметровой зенитной установкой ЗУ-23-2.

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Новое оружие

Концерн «Калашников» представил укороченный автомат АК-19 под патрон стандарта НАТО (5,56 мм). Презентация прошла в рамках стрелкового турнира военных корреспондентов. При разработке за основу был взят 5,45-миллимитровый АК-12, стоящий на вооружении армии России. Новый автомат отличается улучшенной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, а также повышенной точностью и кучностью стрельбы. АК-19 создан для иностранного заказчика. Оружие выполнено в укороченном, так называемом компактном размере. В нем реализованы те же изменения, которые по опыту боевого применения СВО появились в третьем поколении АК-12. По требованиям заказчика автомат комплектуется прибором бесшумной стрельбы и передней рукоятью переноса огня.

На прошлой неделе президент концерна «Калашников» Алан Лушников в интервью «Известиям» рассказал о модернизации автомата АК-12. По его словам, разработчик стремится к улучшению показателей эргономики и потребительских качеств оружия.

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Холдинг «Высокоточные комплексы» выставил в своей экспозиции линейку стрелкового оружия. В том числе 30-миллиметровый автоматический гранатометный комплекс АГС-30, гранатомет магазинный ГМ-94, 12,7-миллиметровую крупнокалиберную снайперскую винтовку ВКС и другие образцы.

Автомат АК-19 концерна «Калашников» на выставке вооружений Международного военно-технического форума «Армия-2020» в военно-патриотическом парке «Патриот»

Автомат АК-19 концерна «Калашников» на выставке вооружений Международного военно-технического форума «Армия-2020» в военно-патриотическом парке «Патриот»

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Число предприятий, участвующих в форуме, пока не раскрывается. В прошлом году на выставке были представлены 1497 предприятий и организаций, которые продемонстрировали 28 536 образцов продукции военного и двойного назначения.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что на мероприятии будут представлены достижения IT-индустрии, разработки в области технологий искусственного интеллекта, беспилотные системы и другие новинки.

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