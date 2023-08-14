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Военный эксперт рассказал о технике и оружии на форуме «Армия-2023»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Международный военно-технический форум «Армия-2023» в этом году продет с 14 до 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Мероприятия же форума запланированы во всех военных округах страны.

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Число предприятий, участвующих в форуме, пока не раскрывается. В прошлом году на выставке были представлены 1497 предприятий и организаций, которые продемонстрировали 28 536 образцов продукции военного и двойного назначения.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что на мероприятии будут представлены достижения IT-индустрии, разработки в области технологий искусственного интеллекта, беспилотные системы и другие новинки.

«На форуме будет показано то, что появилось за полтора года. На это будет обращено особое внимание, поскольку там будут не только российские производители, но и представители дружественных государств. Они интересуются нашими системами вооружений, которые проявили себя ничуть не хуже, а местами лучше, чем натовское оружие. Это касается в первую очередь беспилотников и образцов бронетехники», — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он добавил, что посетителям покажут и стрелковое оружие, доработанное с учетом боевого применения, так как постоянно создается новая техника и развивается существующая.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Испытано боем: новинки «Армии-2023» разработаны по итогам применения в СВО

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