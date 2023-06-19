В Кремле заявили о намерении РФ и Белоруссии противостоять попыткам дестабилизации

Россия не обладает конкретными данными о подготовке госпереворота в Белоруссии, но Москва и Минск будут противостоять любым попыткам дестабилизации на своей территории. Об этом заявил в понедельник, 19 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщение британской газеты The Times.

«Конкретных данных нет, трудно сказать, о чем именно идет речь. Очевидно то, что у Минска и Москвы много недругов и даже врагов. И есть среди них те, кто не прочь покуситься на нашу стабильность. И мы [РФ и Белоруссия] вместе исполнены решимости противостоять этим попыткам», — сказал Песков журналистам.

Накануне The Times сообщала, что покинувшие страну белорусы проходят боевую подготовку в Польше, чтобы свергнуть действующего президента республики Александра Лукашенко.

Ранее, 24 мая, представитель Кремля напомнил, что Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, которые она будет выполнять перед лицом очевидной угрозы. Он назвал Польшу враждебным государством. По словам Пескова, «польское руководство сейчас буквально заходится в истериках и русофобии».

О планах Запада устроить переворот в Белоруссии сообщил 24 мая заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Он предупредил, что Польша должна быть готова поддержать войска, которые будут проводить операцию против Лукашенко.

Белорусский лидер, в свою очередь, заявил, что Минск готов к возможному мятежу в стране, который намерена поддержать Варшава. Белорусский лидер отметил, что он еще несколько месяцев назад говорил о том, что Польша готовится к революции на территории страны, поэтому это не стало новостью.

Тогда же политолог Кирилл Аверьянов в беседе с «Известиями» предположил, что Москва и Минск усилят сотрудничество в военном плане на фоне заявлений Варшавы о готовности к вооруженному перевороту в Белоруссии.