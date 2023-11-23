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Лукашенко и Путин пообщались «с глазу на глаз» в Минске

«Пул первого»: Лукашенко и Путин пообщались с глазу на глаз в Минске
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Фото: ТАСС/Сергей Гунеев
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В Минске состоялась беседа президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко «с глазу на глаз» после завершения саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил 23 ноября близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

«Сначала общую и актуальную повестку обсудили во Дворце независимости, затем продолжили разговор о делах в автомобиле. К слову, для совместной поездки лидеры выбрали российский автомобиль «Аурус», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Лукашенко проводил Путина в аэропорт.

Также, по данным Telegram-канала, после официальной части саммита у лидеров государств был рабочий обед.

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Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ ранее в этот день. Как рассказали в Кремле, на повестке дня ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, в том числе дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности. Лидеры стран также затронут проблемы регионального и международного характера.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. До 1999 года в договоре также участвовали Грузия, Узбекистан и Азербайджан, однако они не продлили партнерство.

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