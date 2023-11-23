Владимир Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 23 ноября, прибыл в Минск на саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как рассказали в Кремле, в повестке дня ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, в том числе дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности. Лидеры стран также затронут проблемы регионального и международного характера.

Путина встретили почетным караулом. Российский лидер поприветствовал встречающих рукопожатием. Когда президент сошел с трапа самолета, его проводили в здание минского аэропорта.

Ранее, 22 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин отдельно не планирует общаться с лидерами блока. Однако, по его словам, общение на полях саммита с ними будет обязательно.

В тот же день перед саммитом Путин провел совещание с членами правительства, на котором заявил, что ОДКБ провела большую работу по формированию единой системы ПВО стран — членов организации. В частности, восемь пусковых установок системы ПВО С-300 Россия уже поставила в Таджикистан.

Еще 19 декабря 2022 года Путин также заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко формирование единого оборонного пространства, а также сотрудничество в рамках ОДКБ. С 1 января этого года в организации председательствует Минск.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.

До 1999 года в договоре также участвовали Грузия, Узбекистан и Азербайджан, однако они не продлили партнерство.