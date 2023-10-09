Выхода нет: Армения не представила кандидата на должность постпреда в ОДКБ

Армения до сих пор не представила свою кандидатуру на замещение должности постоянного представителя в ОДКБ взамен отозванного 5 сентября Виктора Биягова, однако контакты по этому вопросу сохраняются. Кроме того, к практическим шагам, направленным на выход из организации, Ереван не приступил, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. Тем не менее эксперты полагают, что этот вопрос прорабатывается, а альтернативу существующей системе безопасности Армения может искать в лице Турции и Азербайджана. О том, что сейчас происходит в регионе — в материале «Известий».

Есть контакт

Армения, 5 сентября 2023 года отозвавшая своего постоянного представителя при ОДКБ Виктора Биягова, до сих пор не представила кандидатуры на замещение этой должности, при этом контакты между организацией и Ереваном по данному вопросу сохраняются, сообщили «Известиям» осведомленные источники.

— Относительно кандидатуры — на данный момент официально она в ОДКБ не внесена. При этом, насколько мне известно, какие-то кандидатуры уже обсуждались, но официального предложения от армянской стороны еще нет. В настоящее время мы исходим из того, что она в установленном порядке будет представлена, — сказал собеседник «Известий».

Флаги стран — участниц ОДКБ Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Другой источник пояснил, что разговоры политологов и экспертов о якобы признаках подготовки Еревана к разрыву отношений с ОДКБ — это «субъективные вещи».

— Сейчас можно говорить только о том, что никаких процедур, которые можно считать связанными с ограничениями участия армянской стороны в организации, не наблюдается, — сказал источник «Известий».

Дискуссии о возможной подготовке Еревана к выходу из ОДКБ в экспертном и журналистском сообществах активизировались на фоне критики со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес российских миротворцев и позиции Москвы на фоне сентябрьских событий в Нагорном Карабахе. 19–20 сентября Азербайджан провел, как он ее обозначил, ограниченную антитеррористическую операцию в регионе по зачистке территории от армянских вооруженных формирований. В результате этих событий структуры Нагорно-Карабахской Республики объявили о самороспуске с 1 января 2024 года, а более 100 тыс. этнических армян бежали из Нагорного Карабаха на территорию Армении.

До этого Ереван отозвал своего постоянного представителя в ОДКБ Виктора Биягова, до сих пор официально не представив кандидата на его замену. Пашинян при этом продолжал критиковать ОДКБ, обвиняя организацию и российских миротворцев в бездействии во время военной операции, предпринятой Азербайджаном для установления конституционного порядка в регионе.

Блокпост азербайджанских правоохранителей Фото: REUTERS/Aziz Karimov

— Нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы, позволяют сделать очевидный вывод, что структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении, — заявил Пашинян в обращении к гражданам 24 сентября.

Чей Карабах?

Заявления Пашиняна, транслируемые для внутренней аудитории, расходятся с политическими шагами, предпринимаемыми армянским высшим руководством на международной арене. Еще в прошлом году премьер Армении при содействии партнеров из ЕС подписал Пражское заявление, в котором признал Алма-Атинскую декларацию 1991 года, в которой содержится пункт о признании государственных границ бывших союзных республик на момент распада СССР. В тот момент Нагорный Карабах входил в состав Азербайджанской ССР.

После он неоднократно на официальном уровне подтверждал приверженность этой позиции. Последний раз это произошло на прошлой неделе. 5 октября на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде он подписал декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, то есть вместе с Нагорным Карабахом.

Из Нагорного Карабаха в Армению выехало более 2,9 тыс. человек Фото: TASS/ROMAN ISMAYILOV

Подобная позиция для международного сообщества, включая Россию, делает ситуацию однозначной: если Ереван признает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, то сентябрьские события становятся внутритерриториальным конфликтом. Это, в свою очередь, размыло юридический статус российских миротворцев, функции которых и ранее сводились лишь к наблюдению за соблюдением режима прекращения огня.

Во время общения с участниками пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай», прошедшего в Сочи 5 октября, президент России Владимир Путин заявил, что на протяжении последних 15 лет Москва предлагала Еревану различные варианты компромисса, на которые армянская сторона идти отказывалась.

В частности, РФ говорила о варианте возврата Азербайджану пяти районов вокруг Карабаха и оставления двух под своим контролем, чтобы сохранить территориальную связь между Арменией и регионом. Также предлагался вариант провести это решение в рамках Совета Безопасности ООН, чтобы зафиксировать гарантии безопасности для армянского населения Нагорного Карабаха.

Офицер азербайджанской армии показывает оружие и технику, сданную армянскими войсками в Нагорном Карабахе Фото: AP Photo/Aziz Karimov

— Но наши карабахские друзья из раза в раз нам всё время говорили: нет, это создаст определенные угрозы. Мы, в свою очередь, говорили: послушайте, Азербайджан растет, экономика развивается, это нефтегазодобывающая страна, там уже свыше 10 млн населения, давайте сравним потенциалы. Пока есть такая возможность, нужно найти компромисс. <…> Но нет, нам сказали: нет, мы на это пойти не можем. А что будете делать? Будем сражаться, — объяснил Путин.

Примечательно, что на встречу в Гранаде не приехал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сочтя состав участников планируемых переговоров проармянским, а предполагаемую атмосферу «антиазербайджанской» из-за отсутствия Турции. При этом Никол Пашинян заявил, что готов был подписать мирное соглашение с Баку на испанской территории. Следующая встреча, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, должна пройти уже до конца октября.

Год пререканий

Что касается членства в ОДКБ, эксперты уверены, что этот вопрос кулуарно прорабатывается как один из вариантов действий Еревана.

— Надо учитывать, что параметры таких действий определяются властью. А со стороны власти мы слышали такого рода заявления, что они не считают ОДКБ гарантом безопасности Армении, а напротив, считают ОДКБ чуть ли не угрозой. Соответственно, действия в направлении выхода из ОДКБ предпринимаются уже на протяжении года, и они уже становятся достаточно значимыми, — сказал в разговоре с «Известиями» армянский политолог Грант Микаелян.

Заседание Совета коллективной безопасности, высшего органа Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Фото: Global Look Press/Asatur Yesayants

Действительно, активные действия, которые можно охарактеризовать как начало противостояния Пашиняна и ОДКБ, начались в декабре 2022 года. Тогда армянский премьер отказался подписать проект «Декларации СКБ ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения», сославшись на то, что в нем, с его точки зрения, отсутствовала четкая политическая оценка ситуации в Нагорном Карабахе. Нюанс состоит в том, что НКР так и не была признана ни одной страной мира, включая саму Армению. Поэтому военные действия Азербайджана против НКР нельзя было трактовать как нападение на одну из стран-участниц ОДКБ.

Более того, в мае 2023 года Пашинян довольно недвусмысленно намекнул на возможный выход Армении из структур организации.

— Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. <…> Не исключаю, что Армения может принять решение о приостановлении или заморозке членства в ОДКБ, — говорил он на одной из пресс-конференций.

В Москве же заявляют, что Россия при любом раскладе, в силу хотя бы географических причин, останется важным и влиятельным игроком в регионе Южного Кавказа, а действия Еревана связаны с воздействием извне.

— По поступающей информации, Вашингтон и Брюссель убеждают руководство Армении выйти из ОДКБ, форсировать сотрудничество с НАТО, переориентировать ВТС (военно-техническое сотрудничество. — «Известия») и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета прав и безопасности карабахских армян, — заявила на брифинге 27 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: Global Look Press/Russian Defence Ministry

— Безусловно, такой вопрос прорабатывается, — считает политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев. — Об этом неоднократно сообщалось в СМИ, подконтрольных действующему правительству Армении.

В разговоре с «Известиями» эксперт подчеркнул, что поиск альтернативных гарантий, судя по всему, уже идет. «Так или иначе в Армении делают ставку на европейцев, в частности на Францию. Но достаточно посмотреть на географическую карту, чтобы понять очевидную вещь: для Армении любая альтернативная система безопасности — это Турция и Азербайджан», — говорит Арешев.

При этом подписание мирного договора на европейской площадке может поставить под вопрос не только членство Армении в ОДКБ, но поднимет дискуссии в армянских политических кругах о 102-й российской базе в Гюмри на территории страны, считает политолог.

Однако для Армении такая ситуация может вызвать ряд сложностей, поскольку экономика страны сильно взаимосвязана с Россией, и готов ли будет Ереван к таким издержкам, неизвестно. По крайней мере, Грант Микаелян полагает, что на данном этапе «в этом отношении ситуация не будет заходить слишком далеко».