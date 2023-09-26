В газовом порядке: Евросоюз не введет санкции против Азербайджана

Несмотря на осуждение действий Азербайджана в Нагорном Карабахе, Евросоюз не будет вводить санкции против Баку , поскольку Брюссель заинтересован в развитии энергетического сотрудничества с этой закавказской республикой. Об этом «Известиям» сообщили в Европарламенте и бундестаге . Ситуация в регионе уже привела к некоторому обострению отношений Москвы и Еревана, в то время как в Армении не утихают акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Как будут развиваться события в Закавказье — в материале «Известий» .

Бизнес как обычно

Евросоюз вынужден реагировать на эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана, однако вряд ли станет инициировать санкции против Баку , заявил «Известиям» источник в Европарламенте.

— Конечно, официально было выпущено достаточно резолюций с осуждением Баку, но в то же время, извините, Европе нужен газ. И если мы не покупаем газ у России, нам нужен газ из Азербайджана. Что мы можем сделать? Прошлым летом мы заключили газовое соглашение с Баку. Сейчас — резолюция [против Азербайджана], но через пару месяцев всё забудется и снова будет «бизнес как обычно», потому что мы нуждаемся в топливе, — объяснил на условиях анонимности евродепутат логику Брюсселя.

В июле 2022 года ЕС и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает удвоение импорта природного газа союзом из республики к 2027 году . В 2022-м Баку нарастил экспорт газа на 18% — до 22,3 млрд куб. м, из которых в Европу направилось до 11,4 млрд куб. м. В 2023 году планируется экспортировать 24,5 млрд куб. м азербайджанского газа, из которых 12 млрд куб. м должны получить европейские страны.

Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Евгений Шмидт в разговоре с «Известиями» указывает, что в настоящий момент на уровне ЕС в целом и ФРГ в частности вопрос о санкциях не стоит, причина та же — потребности Запада в поставках энергоресурсов из Азербайджана.

При этом он подчеркнул: даже если вопрос о введении сдерживающих мер против Баку появится на повестке дня в европейских странах, он их не поддержит: «Я считаю, что политика санкций ни к чему не приводит».

По мнению политика, поиск путей урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и установления долгосрочного мира в регионе должен вестись с учетом интересов всех региональных держав .

— То есть Армении, Азербайджана, России, Турции и Ирана. Они должны садиться за стол и дипломатически искать консенсус. Все эти игроки должны выработать совместный механизм безопасности, — подчеркнул Шмидт.

Евросоюз, считает депутат, в будущей конфигурации системы безопасности в регионе Южного Кавказа должен присутствовать «исключительно в качестве наблюдателя или гаранта тех или иных договоренностей».

Решают страны

Европейский мейнстрим выступает с осуждением действий Азербайджана. В том же Европарламенте 19 сентября, когда соглашение о прекращении огня еще не было достигнуто, политики призывали «Совет ЕС фундаментально пересмотреть отношения с Азербайджаном и рассмотреть вопрос о введении санкций» .

Дальше обсуждений этот вопрос пока не зашел , тем более что уже 20 сентября было объявлено, что Баку и Степанакерт (административный центр Нагорного Карабаха) при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о перемирии.

Фактически «антитеррористическая операция локального характера», объявленная Азербайджаном, в острой горячей фазе находилась достаточно непродолжительное время, что не позволило запустить предметную дискуссию о рестрикциях.

Кроме того, следует помнить, что санкции Евросоюз принимает на основе консенсуса, то есть голосование должно быть единогласным, и в настоящий момент нет уверенности в том, что их удастся согласовать . 22 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил Азербайджану мерами, если эскалация в регионе Нагорного Карабаха продолжится.

— Принудительное перемещение гражданского населения военными или другими средствами встретит решительную реакцию ЕС . Евросоюз готов принять соответствующие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации, — заявил евродипломат.

Примечательно, что это заявление, по сообщениям прессы, изначально предполагалось как совместный документ, подготовленный представителями всех 27 стран ЕС, однако, по данным обозревателя «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признана в РФ иноагентом) Рикарда Йозвяка, Венгрия заблокировала принятие этого документа. Из-за этого заявление вышло от имени Борреля, а не всего ЕС.

Поддержка от коллеги

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха хоть и вышла из острой фазы, далека от стабилизации и урегулирования. 6650 этнических армян уже покинули непризнанную республику в направлении Армении , сообщило ее правительство 25 сентября. Беженцы, как пишет CNN, опасаются этнических чисток со стороны Азербайджана. При этом в Баку заверяют, что стремятся лишь к реинтеграции жителей региона в свое экономическое и политическое пространство как равных граждан.

В сложной ситуации оказался и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который фактически самоустранился от решения возникшей ситуации: в Ереване уже несколько дней проходят акции протеста, участники которых требуют отставки правительства . Только во время утренней акции неповиновения в армянской столице в понедельник, 25 сентября, полиция задержала более 160 человек.

При этом у Азербайджана в регионе есть сторонник в лице Турции , которая входит в НАТО и остается неотъемлемым элементом контура системы безопасности, выстроенной Североатлантическим альянсом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно выражает поддержку своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву .

— К сожалению, ничего не делалось, чтобы ответить на законные обеспокоенности Азербайджана в Карабахе. По этой причине он был вынужден провести операцию . С этой победой Азербайджана в регионе открылась возможность для полноценной нормализации. И эту возможность, убежден, необходимо проанализировать. Мы ждем от Армении, что она ответит на протянутую ей руку мира и будет делать частные шаги , — заявил Эрдоган после переговоров с Алиевым, который прошли 25 сентября.

Напомним, Баку обосновывал необходимость проведения военной операции тем, что Ереван якобы сам готовился к нападению на Азербайджан. По данным азербайджанской стороны, армянские военные начали рыть на границе траншеи и активно усиливать боевые позиции в Карабахе, готовя технику и личный состав. Ереван все эти обвинения опровергал, заявляя, что армянских военнослужащих на территории Нагорного Карабаха не было.

Турция при этом придерживается прагматичных подходов к построению отношений как с Россией, так и с Западом , поэтому Анкара так или иначе становится важным звеном в армяно-азербайджанском урегулировании.

Сохраняется и дипломатический трек: уже 5 октября предполагается встреча Пашиняна и Алиева на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в испанской Гранаде . Обращает на себя внимание тот факт, что армянский премьер 17 сентября, то есть за два дня до азербайджанской антитеррористической операции, заявил, что на встрече в Испании мирный договор подписан не будет. Уже 23 сентября, после достижения соглашения о прекращении огня Алиев заявил, что сегодня существуют «более благоприятные возможности» для заключения мирного договора.

«Разворот от России»

На протяжении нынешнего кризиса армянский премьер так или иначе пытается представить ответственной за происходящее российских миротворцев . 24 сентября во время обращения к нации он заявил, что, если не будут созданы «реальные условия» для проживания этнических армян в Нагорном Карабахе и они покинут свои дома, «ответственность за такое развитие событий полностью ляжет на Азербайджан, взявший на себя политику этнических чисток, и российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе».

Подобные заявления в МИД РФ назвали «неприемлемыми выпадами в адрес России», которые не могут «вызывать ничего, кроме отторжения» .

«Глава правительства [Армении], по сути, признал, что всё это время республику сознательно готовили к развороту от России. Свои шаги, призванные задать новый — западный — вектор развития Армении, неубедительно оправдываются якобы имевшими место ошибками со стороны Российской Федерации и ОДКБ. При этом забывается, что у наших государства во многом схожие интересы в вопросах безопасности и развития , а США и другие страны НАТО поставили своей целью не только нанести стратегический урон России, но и дестабилизировать наше общее евразийское пространство», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства от 25 сентября.

В РФ постоянно подчеркивают, что российские миротворцы, которых Пашинян обвиняет в якобы неисполнении своих функций, по трехстороннему соглашению между Ереваном, Баку и Москвой в 2020 году исполняли наблюдательную функцию, то есть контролировали соблюдение режима установленного перемирия.

Кроме того, в 2022 году в Праге Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана в границах после распада СССР, по сути, признав и Нагорный Карабах частью соседнего государства . Именно это решение, которое, вероятно, было принято под давлением западных партнеров Еревана, сделало статус российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха менее определенным, поскольку фактически перевело ситуацию в плоскость внутреннего конфликта Азербайджана.