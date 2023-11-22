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Путин заявил о большой работе по формированию единой системы ПВО стран ОДКБ

Путин: ОДКБ провела большую работу по формированию единой системы ПВО
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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Проведена большая работа по формированию единой системы ПВО стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 22 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Путин отметил, что обсуждал вопросы обеспечения общей безопасности с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном во время его визита в Москву, в том числе формирование общей системы ПВО стран ОДКБ.

«Мы уже провели в этом отношении большую работу. Мы уже поставили в Таджикистан наши системы ПВО С-300 — это восемь пусковых установок. В целом мы готовы к работе по ОДКБ, но правительство до конца года должно выпустить соответствующее распоряжение», — отметил Путин.

Путин также заявил, что поднял эту тему в преддверии встречи в Минске в рамках ОДКБ, которая состоится 23 ноября.

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При этом 12 октября президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения о создании единой региональной системы ПВО с РФ. Военный эксперт Алексей Леонков в тот же день отметил, что на основе российских комплексов ПВО в будущем можно будет выстроить единую систему противовоздушной обороны в составе государств — участников СНГ.

Еще 19 декабря 2022 года Путин также заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко формирование единого оборонного пространства, а также сотрудничество в рамках ОДКБ. С 1 января этого года в организации председательствует Минск.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. Сербия и Союзное государство находятся в статусе наблюдателей. До 1999 года в договоре также участвовали Грузия, Узбекистан и Азербайджан, однако они решили не продлевать партнерство. Узбекистан на время возвращался в ОДКБ в 2006–2012 годах.

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