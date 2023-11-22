Песков рассказал о планах Путина пообщаться с лидерами ОДКБ на саммите

У президента РФ Владимира Путина в Минске на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не запланировано отдельных двусторонних встреч с лидерами блока, но общение на полях саммита с ними будет обязательно. Об этом 22 ноября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Отдельно нет. Но общение на полях саммита будет обязательно», — цитирует его «РИА Новости».

Саммит ОДКБ пройдет в четверг в Минске. В среду в столице Белоруссии прошло заседание совета глав МИД, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности государств — участников ОДКБ.

Ранее в этот день Путин заявил, что проведена большая работа по формированию единой системы ПВО стран ОДКБ. По его словам, вопросы обеспечения общей безопасности обсуждались с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном во время его визита в Москву.

С 1 января этого года в ОДКБ председательствует Минск.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.

До 1999 года в договоре также участвовали Грузия, Узбекистан и Азербайджан, однако они не продлили партнерство.