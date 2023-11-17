ЕС в ребро: Пашинян разворачивает Армению от России

Последние действия и заявления армянского премьера Никола Пашиняна указывают, что де-факто разворот Еревана от России в сторону Запада уже произошел, однако это не означает разрыва отношений Армении с ОДКБ или выгодным для нее ЕАЭС, считают эксперты. Руководство закавказской республики всё более интенсивно коммуницирует с европейскими и американскими политиками, не снижая накал критики в адрес Москвы. Чего добивается Ереван и как на это реагируют в РФ — в материале «Известий».

Диалог Армении и Европы

Армения и Евросоюз провели второй диалог по вопросам политики и безопасности. По итогам они приняли совместное заявление и подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении политического сотрудничества.

Как отмечают в Ереване, стороны подчеркнули необходимость установить долгосрочный мир в регионе Южного Кавказа, в связи с чем ЕС выступил в поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе принципов взаимного признания территориальной целостности в рамках Алма-Атинской декларации 1991 года.

«Опираясь на первую встречу диалога, состоявшуюся в Ереване в январе этого года, была подтверждена взаимная заинтересованность Армении и ЕС в дальнейшем укреплении политического диалога и сотрудничества в сферах внешней политики, политики безопасности и обороны. ЕС подтвердил свою однозначную поддержку суверенитету, территориальной целостности и нерушимости границ Армении и приветствовал готовность Армении к более тесному сотрудничеству с Европейским союзом», — говорится в релизе армянского МИДа.

Более того, во время второго диалога Армения и ЕС обсуждали возможное расширение гражданской миссии Евросоюза на армяно-азербайджанской границе (сейчас там находятся 100 человек «исключительно гражданского персонала», заявляли в феврале в Совете ЕС), а также «предоставление нелетальной помощи Армении через Европейский фонд мира», заявили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Армения пошла на диверсификацию

В последнее время страны Запада усилили дипломатическую активность в армянском направлении. Особенно четко это проявилось после очередного витка противостояния в Нагорном Карабахе осенью этого года, по итогам которого власти Нагорно-Карабахской Республики объявили о самоликвидации протогосударственного образования (НКР не признал даже Ереван) с 1 января 2024 года. Активны в этом направлении и США.

— Председатель [Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен публично заявляла, что намерена провести встречу с нами (США. — «Известия») и Арменией с целью сближения Армении с нашим [трансатлантическим] сообществом. Я обсуждал это несколько дней назад с премьер-министром [Армении Николом Пашиняном], и мы выясняем, как это могло бы выглядеть, — заявил 15 ноября помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

Не скрывают в Соединенных Штатах и свою финальную цель — попытаться минимизировать российское присутствие в регионе Южного Кавказа: «Нам нужно <…> добиться ухода российских миротворцев по истечении их пятилетнего контракта», — заявил О’Брайен.

Такая последовательность действий Армении — следствие не только личных мотивов премьер-министра республики Пашиняна, но и результат подбора всего внешнеполитического блока армянской власти, который действует в направлении «разворота от России», считает эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.

— Мы видим качественно усилившиеся контакты между Арменией и Западом, прежде всего США, Францией и Великобританией, при нарочито намеренном дистанцировании от всех форматов, значимое место в которых принадлежит России. Я думаю, это сознательный курс — в Ереване этого особо и не скрывают. После снятия с повестки карабахского вопроса разворот Республики Армения и ее правящих кругов на Запад — на мой взгляд, уже свершившийся факт, — рассказал Арешев «Известиям».

Сам Пашинян в очередной раз повторил тезис о диверсификации партнерских отношений в сфере безопасности и поиске новых поставщиков оружия. В целом такая политика иностранных государств выглядит логичной, однако в случае с Арменией действия по подбору новых партнеров сопровождаются постоянной критикой в адрес России.

— Мы не можем не фиксировать и порой агрессивную, выходящую за рамки чего-то адекватного риторику отдельных политиков на территории Армении в адрес не только российских государственных представителей, но и журналистов, экспертов, и в целом нашей страны. Мы не можем на это не реагировать, — отметила официальный представитель МИД РФ Захарова на брифинге 15 ноября.

Пашинян при этом, не указывая напрямую на Россию, просит Москву «не обижаться» на Ереван.

— Мы диверсифицируем наши отношения в области безопасности, так как наши партнеры в сфере безопасности не могут — в том числе по объективным причинам — продавать нам оружие и боеприпасы. Об этом мы говорим открыто и прямо. Сейчас мы им говорим: не обижайтесь на нас, мы пытаемся найти и находим партнеров, чтобы приобрести определенное количество вооружения и техники, — заявил Пашинян, выступая в парламенте.

По сообщениям СМИ, Ереван уже достиг определенного прогресса в этом направлении. В частности, Франция планирует передать Армении три радара ПВО. Вооружение Еревану также поставляет Индия: как пишет The Economic Times, сумма контрактов с этой страной достигает $244,7 млн.

Армения и ОДКБ

В русле политики диверсификации Армения, не предпринимая никаких официальных шагов по понижению уровня отношений с ОДКБ, всё же сокращает контакты с организацией. Армянские власти винят ОДКБ в бездействии во время обострения в Нагорном Карабахе.

Позиция России состоит в том, что Никол Пашинян, подписав в октябре прошлого года пражское заявление, признал территориальные границы Азербайджана на момент распада СССР, то есть с Нагорным Карабахом в составе соседнего государства. Такой подход армянских властей создал конфигурацию, в которой обострение в НКР воспринимается как внутренний конфликт Азербайджана. То есть политика Еревана в отношении урегулирования нагорно-карабахского кризиса привела к тому, что антитеррористическая операция Баку с юридической точки зрения не воспринималась как внешняя угроза для самой Армении, а потому и причин задействовать механизм коллективной обороны в рамках ОДКБ не было.

Несмотря на это, Ереван еще в сентябре отозвал своего постоянного представителя при ОДКБ, о новых назначениях пока не известно. В октябре источник «Известий», знакомый с ситуацией, сообщил, что никаких шагов по выходу из ОДКБ со стороны Армении в организации не фиксируют, а новая кандидатура обсуждается.

При этом армянский премьер отказался от участия в саммите ОДКБ, который пройдет в Минске. Москва выразила сожаление по этому поводу.

В то же время Армения сближается в военно-техническом плане с трансатлантическим блоком. В начале ноября первый замминистра обороны Армении, начальник Генштаба ВС Эдвард Асрян встретился с замкомандира Европейского командования США Стивеном Башамом, чтобы обсудить проводимые в закавказской республике реформы. «В ходе встречи обсуждены вопросы развития армяно-американского военного сотрудничества», — также говорилось в релизе по итогам встречи.

В сентябре Ереван принял американский контингент для совместных учений Eagle Partner 2023. И это при том, что в январе Армения отказалась провести на своей территории учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2023».

Как реагирует Россия

Однако вряд ли Ереван решит в ближайшей перспективе хлопнуть дверью, считает Андрей Арешев. Скорее Армения может пойти по тому же сценарию, по которому идет сейчас, например, Молдавия, которая формально сохраняет членство в международных форматах с участием РФ, но фактически игнорирует все мероприятия по линиям этих организаций. Эксперт при этом предупреждает, что «ситуация может измениться, и западные кураторы при определенных условиях способны потребовать от ереванских властей каких-то действий или громких шагов».

— Например, выхода из ОДКБ в качестве промежуточного шага на пути дальнейшей интеграции с НАТО. Я хотел бы обратить внимание, что в Армении всё чаще обсуждается идея о так называемом внеблоковом статусе. А внеблоковый статус, конечно, подразумевает и формальные шаги по выходу из ОДКБ, — объяснил «Известиям» Андрей Арешев.

В экспертном сообществе согласны, что активизировавшиеся дискуссии о внеблоковом статусе могут стать прологом к разрыву отношений с ОДКБ и к дальнейшему сближению с североатлантическими структурами.

В России подобные действия армянского политического руководства вызывают негативную реакцию.

— Запад, чьи планы на украинском направлении полностью провалились, такой же звериной хваткой вцепился в Армению, пытается оторвать ее от России, — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, Москва рассматривает такие шаги политического руководства Армении, как отказ Пашиняна от участия в саммите ОДКБ, расширение поставок вооружений и дружбу между Ереваном и Киевом, как «звенья одной цепи», которую Захарова охарактеризовала как «цепь порабощения».

Пока же Запад активно пытается участвовать в дипломатическом урегулировании ситуации в кавказском регионе, предоставляет Армении деньги и говорит о возможном повышении статуса нынешнего Соглашения о всеобъемлющем партнерстве с ЕС до уровня аналогичных документов, которыми руководствуются Грузия, Молдавия и Украина.

Армения при этом стремится сохранить членство и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), что в Москве расценивают как «попытку усидеть на двух стульях». Мария Захарова предупредила, что такая модель действий «никогда до добра не доводила».