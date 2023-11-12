 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия Израиля пообещала помочь с эвакуацией детей из больницы «Аш-Шифа» в Газе
Происшествия
Самолет ВВС США потерпел крушение в водах Средиземного моря
Мир
ЦПВС заявил о поражении пункта управления и укрытия боевиков в Сирии
Мир
Германия увеличит военную помощь Украине на 2024 год до €8 млрд
Мир
В погранслужбе Газы сообщили об открытии КПП «Рафах» для иностранцев 12 ноября
Мир
The Telegraph указала на раскол между военными и политиками Украины
Экономика
Захарова назвала обвинения главы Carlsberg в адрес РФ несостоятельными
Мир
Россиянам запретили въезд на велосипедах на юго-восточных КПП Финляндии
Мир
Кисида завил о самой серьезной угрозе Японии со времен Второй мировой войны
Мир
Нетаньяху заявил о демилитаризации сектора Газа по окончании конфликта
Мир
Премьер-министр Хорватии отправил в отставку министра обороны Баножича после ДТП
Мир
Бывший футболист сборной Ганы Двамена умер во время матча
Мир
Министр обороны Украины Умеров рассказал главе Пентагона о потребностях Киева
/

Меняют ориентацию: для чего Армения портит отношения с Россией

Глава армянского генштаба встретился с американскими генералами
Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армения стремительно меняет геополитическую ориентацию. Ереван отдаляется от России и сводит к минимуму работу в рамках ОДКБ и СНГ. В то же время, Армения сближается с США и ЕС — в том числе наращивает военное сотрудничество. Так, армянское руководство согласовало закупку французского оружия и хочет привлечь американских специалистов к реформированию своей армии. «Известия» разбирались в том, чего ждать от Еревана дальше.

Как меняются отношения Армении и России

Ереван дистанцируется от интеграционных инициатив с участием России. В октябре армянские руководители проигнорировали все ключевые мероприятия СНГ. Так, премьер-министр Никол Пашинян не приехал на саммит в Бишкек и пропустил встречу глав правительств. В свою очередь, министр иностранных дел Арарат Мирзоян проигнорировал переговоры глав МИД стран Содружества.

В ноябре тенденция получила продолжение. Секретарь армянского Совбеза Армен Григорян отказался участвовать во встрече секретарей советов безопасности стран СНГ, которая прошла в Москве 8 ноября: республику на мероприятии представлял армянский посол. И если в середине осени армянские руководители хотя бы давали пояснения своим демаршам, то на этот раз никаких причин указано не было.

встреча

Встреча секретарей советов безопасности стран — участниц СНГ, 8 ноября 2023 года

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Похожим образом складываются отношения Армении с ОДКБ. Ереван не принял миссию наблюдателей ОДКБ, хотя разместил наблюдателей ЕС. Республика также отказалась проводить на своей территории учения «Нерушимое братство – 2023», в октябре не прислала контингент на маневры в Киргизии. Кроме того, в сентябре Ереван отозвал постпреда при ОДКБ Виктора Биягова и до сих пор не назначил нового представителя.

Карабахнули по отношениям: почему Армения и Россия продолжают ссориться
Пашинян сделал ряд неоднозначных заявлений о российской базе

Никол Пашинян при этом намекает, что через некоторое время Ереван может поставить вопрос о выходе из организации. По его словам, сейчас стороны ведут консультации, после которых наступит момент «сделать выводы».

«Мы находимся на этапе обсуждения вопросов. Мы не хотим, чтобы в ОДКБ нас неправильно поняли, а также мы неправильно поняли ОДКБ», — говорит он.

Напряженными остаются и двусторонние отношения Еревана и Москвы. Так, армянский парламент ратифицировал Римский статус Международного уголовного суда, который ранее выписал ордер на арест Владимира Путина. Кроме того, Пашинян заявил, что не видит преимуществ от размещения в городе Гюмри российской военной базы, хотя отметил, что вопрос о выводе базы не поднимается. В Ереване также обсуждается запрет российских телеканалов. После одной из телепередач МИД страны вручил ноту протеста российскому послу Сергею Копыркину.

Хоть Гюмри: Армения не сможет отказаться от российской базы до 2044-го
Что прописано в двустороннем соглашении и зачем Никол Пашинян снова заговорил о статусе военнослужащих РФ

Какие у Еревана отношения с США и Францией, поставки вооружения

В это же время Армения пытается сблизиться со странами Запада. В октябре Пашинян, который не нашел время на встречи в рамках СНГ, посетил сразу два мероприятия в Европе. Сначала съездил на саммит в испанской Гранаде, где встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. После переговоров политики заявили, что Армения и ЕС «стоят плечом к плечу».

встреча

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном перед Парижским форумом мира в Елисейском дворце в Париже, 9 ноября 2023 года

Фото: REUTERS/POOL

В середине октября Пашинян выступил на пленарном заседании Европарламента. «Армения готова быть ближе к Европейскому союзу настолько, насколько Евросоюз считает возможным», — признался он. По его словам, Ереван готов к максимально широкому сотрудничеству, в том числе по вопросам реформирования армянской полиции, судебной системы, образования и государственного управления.

Развиваются и отношения Армении с отдельными государствами, среди европейских стран выделяется взаимодействие с Францией. Главной темой сотрудничества стали закупки вооружения. В мае нынешнего года Париж поставил Армении 50 бронетранспортеров, обсуждалась также передача бронеавтомобилей. В октябре Ереван договорился с Парижем о закупке радаров для ПВО и зенитно-ракетных комплексов малой дальности.

Кроме того, стороны договорились, что французский армейский офицер будет прикомандирован к министерству обороны Армении в качестве постоянного советника. В Ереване при этом стремятся к дальнейшему расширению сотрудничества. 9 ноября Никол Пашинян встретился в Париже с Эммануэлем Макроном, по итогам переговоров армянский лидер отметил, что Ереван хочет более тесно взаимодействовать в экономике, развитии инфраструктуры и других сферах.

учения

Армяно-американские учения Eagle Partner 2023

Фото: министерство обороны Армении

Партнерство Армении и США также усиливается. В сентябре в Ереван на армейские учения приезжали американские военнослужащие. Согласно официальной легенде, отрабатывалось совместное выполнение миротворческих задач. Проведение мероприятия стало особенно красноречивым на фоне бойкота Ереваном мероприятий ОДКБ.

Не НАТО искать: в альянсе не рассматривают присоединение Армении
Тем не менее совместные учения с США вызывают в Москве озабоченность

В начале ноября глава армянского Генштаба Эдвард Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования США в Штутгарте. Согласно официальным сообщениям, Асрян раскрыл детали проводимых в армянской армии реформ. Американский генерал Стивен Башам в ответ пообещал помочь Еревану в вопросах профессионализации армии, укрепления сержантского состава, модернизации системы управления, военном образовании и боевой подготовке.

Кроме того, армянское руководство стало регулярно контактировать с украинскими политиками. Так, нынешней осенью спикер армянского парламента Ален Симонян встретился с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком, а секретарь Совбеза Армен Григорян пообщался с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком. В свою очередь, Никол Пашинян на саммите в Гранаде впервые лично встретился с Владимиром Зеленским.

встреча

Генерал-лейтенант Эдвард Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования США, ноябрь 2023 года

Фото: Министерство обороны Армении

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Ереване должны отдавать себе отчет в том, что «речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит России». «Нынешнее руководство республики целенаправленно разрушает наши союзнические отношения, которые не так давно само же называло важнейшим фактором стабильности и процветания Армении», — подчеркнула она. При этом глава МИД Сергей Лавров говорил, что НАТО через Ереван пытается продвигать свои интересы в Закавказье. По его словам, в Армении за последние годы появилось множество неправительственных организаций, которые создают почву для антироссийских настроений.

Карабахнули по отношениям: почему Армения и Россия продолжают ссориться
Пашинян сделал ряд неоднозначных заявлений о российской базе

Что говорят эксперты

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев отмечает, что армянское руководство последовательно портит отношения с Россией.

— Мы слышим многочисленные заявления армянского руководства, видим встречи и поездки, масштабную антироссийскую информационную кампанию в государственных и проправительственных СМИ. При этом пока этот геополитический разворот никак не институализирован. Армения не ставит вопрос о выходе из ОДКБ, ЕАЭС или прекращении двусторонних соглашений с Россией, — подчеркивает собеседник.

заседание
Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Он добавляет, что конечную цель Пашиняна и его команды понять сложно.

— Возможно, Армения наращивает контакты с Западом, чтобы вызвать у России ревность и добиться от Москвы каких-то дополнительных преференций. Возможно, команда Пашиняна провоцирует Москву на резкую реакцию, чтобы действительно углубить раскол, получив предлог для дальнейшего ухудшения отношений. Третий вариант — Ереван таким неуклюжим способом прощупывает почву на Западе, пытается себе что-то выторговать в США и ЕС, — считает Силаев.

Армянский политолог Арман Абовян говорит, что команда Пашиняна стремится оторвать Армению от России.

— Нынешнее руководство страны никогда не скрывало своего прозападного вектора. Я уверен, что со временем будут поставлены вопросы и о выходе из ОДКБ, СНГ и других евразийских структур. Сейчас готовится почва, общественное мнение для соответствующих шагов, — утверждает он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир