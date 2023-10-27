Хоть Гюмри: Армения не сможет отказаться от российской базы до 2044-го

Армения не сможет в одностороннем порядке отказаться от российской базы до 2044 года . Срок действия договора о 102-й базе в Гюмри определен протоколом № 5, а порядок пересмотра этих положений — самим договором, и все решения принимаются при взаимном согласии, выяснили «Известия». Эту информацию подтвердили и в Государственной думе. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что Ереван «не увидел преимуществ» от наличия на территории его страны российской военной базы . О противоречивых заявлениях руководства республики и перспективах российско-армянских отношений читайте в материале «Известий».

Пашинян не видит преимуществ российской базы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Wall Street Journal заявил, что Россия якобы не выполнила свои обязательства во время военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе .

— Эти ситуации, по сути, привели нас к решению, что мы должны диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности , и мы сейчас пытаемся это сделать, — сказал Пашинян, текст интервью опубликован на сайте премьер-министра Армении.

Вслед за этим заявлением прозвучали слова о том, что Ереван «не увидел преимуществ» от наличия на территории Армении российской военной базы . Правда, на уточняющий вопрос, собирается ли в связи с этим Армения потребовать от России вывода базы, Пашинян ответил:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время интервью изданию The Wall Street Journal Фото: официальный сайт премьер-министра Республики Армения

— Такого вопроса мы не обсуждаем . Мы сейчас больше обсуждаем другие вопросы, пытаемся понять, в чем причина такой ситуации, и, конечно, думаю также, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ.

Интервью Пашиняна вновь подтвердило, что российско-армянские отношения переживают не лучшие времена, а события последних месяцев, в результате которых Нагорно-Карабахская Республика объявила о самоликвидации с 1 января 2024 года, привели к очередному повышению градуса заявлений, которые поступают из Еревана.

Договор о базе и ее статус

102-я российская военная база давно стала одним из главных раздражителей внешних игроков в Закавказье , и при малейшем обострении отношений между Москвой и Ереваном вопрос о военной базе поднимается.

Справка «Известий» 102-я российская военная база в Армении имеет два гарнизона — в Гюмри и Ереване. Авиационный компонент базы располагается на аэродроме Эребуни (Ереван). После формирования Объединенной группировки войск России и Армении в 2017 году военная база числится в составе группировки вместе с частями ВС Армении. Численность личного состава базы — около 4 тыс. человек, на оснащении базы находятся ЗРК С-300, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТ.

Статус и положение 102-й базы определяется договором между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе на территории Республики Армения, подписанным в 1995 году .

Изначально в ст. 3 текста документа говорится, что «российская военная база в период ее пребывания на территории Республики Армения кроме функций защиты интересов Российской Федерации обеспечивает совместно с Вооруженными силами Республики Армения безопасность Республики Армения по внешней границе бывшего Союза ССР».

Вид на площадь Независимости, скульптуру «Армянка» и здание текстильной фабрики в Гюмри Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

На то, что основной функционал российской базы рассматривался как защита от внешних угроз , указывает место дислокации военных: Гюмри — административный центр Ширакской области, которая с запада граничит с Турцией.

Для разрешения спорных вопросов между Москвой и Ереваном по работе базы в Армении должна создаваться смешанная комиссия (ст. 21), ее же необходимо созвать в случае, если одна из сторон заявит о желании прекратить действие договора от 1995 года (ст. 27).

«Если одна из сторон заявит о своем намерении прекратить действие настоящего договора, вопросы, связанные с ликвидацией российской военной базы, решаются смешанной комиссией. Ликвидация российской военной базы должна быть закончена в согласованные между сторонами сроки», — говорится в тексте документа.

Изначально предполагалось, что срок действия договора составит 25 лет, однако в 2010 году президенты России и Армении Дмитрий Медведев и Серж Саргсян подписали протокол 5, по которому срок нахождения российской базы был продлен до 2044 года , также несколько расширились функции — начал, по сути, действовать принцип коллективной безопасности, когда внешние угрозы Армении отныне воспринимались как угроза и для РФ.

Многоцелевой истребитель МиГ-29 на территории российской авиационной 102-й ордена Александра Невского военной базы Южного военного округа на аэродроме Эребуни Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Фактически Армения не может в одностороннем уведомительном порядке потребовать вывода российской военной базы, поскольку договор между нашими странами подразумевает иной механизм . Это «Известиям» подтвердили в Государственной думе.

— Согласно договору, заключенному между Российской Федерацией и Республикой Армения, после истечения срока действия договора он автоматически продлевается на последующий пятилетний период, если одна из сторон не уведомит письменно не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного срока действия договора другую сторону о намерении прекратить его действие. Положения настоящего договора могут быть пересмотрены по инициативе одной из сторон и по взаимному согласию , — пояснил «Известиям» ключевые положения договора заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Взгляд из России

В России заявления Пашиняна ожидаемо вызвали негативную реакцию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва предпочитает решать вопросы по двусторонним каналам.

— Мы видим, как западные СМИ насели на представителей официального Еревана. Вытаскивая из них ответы на провокационные вопросы. И мы видим, что эти вопросы нацелены на нанесение максимального ущерба многоплановым связям Москвы и Еревана , — сказала она 26 октября.

Отношения России и Армении переживают кризис, обострившийся в сентябре, когда Азербайджан провел военную операцию на территории Нагорного Карабаха. Тогда же последовали обвинения со стороны армянских властей в бездействии российского миротворческого контингента , расположенного в зоне конфликта с 2020 года. Кроме того, в армянском политическом дискурсе снова поднялся вопрос о российской военной базе.

В то же время, как заявлял президент России Владимир Путин, российские миротворцы должны были разграничивать противоборствующие стороны и контролировать режим прекращения огня , другого функционала соглашения, подписанного между Москвой, Ереваном и Баку в 2020 году, не предусматривали.

Военнослужащий армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе. 2020 год Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Однако конъюнктура с того времени существенно изменилась, и в большей степени вследствие шагов армянской стороны: в октябре 2022 года Никол Пашинян подписал заявление в Праге, в котором признал территориальную целостность Азербайджана в границах на момент распада СССР, когда Нагорно-Карабахская автономная область входила в состав Азербайджанской ССР . После Пашинян несколько раз повторил неизменность своей позиции.

Такой подход в совокупности с тем, что сам Ереван не признал суверенитета НКР , делал конфликт в Нагорном Карабахе внутренним вопросом Азербайджана. Соответственно, ни российские миротворцы, статус которых оказался несколько размыт после заявления Пашиняна, ни тем более российские военные, несущие службу в Гюмри, не имели полномочий вмешиваться , поскольку юридически события в Нагорном Карабахе не были внешней угрозой Армении со стороны Азербайджана .

— Российская база в Гюмри появилась как памятник российско-армянского союза. Сегодня ситуация качественно поменялась, поэтому сейчас вероятен сценарий, при котором армянская сторона потребует обсудить вопрос о российской базе в двустороннем порядке . Возможны разные варианты: от сокращения срока пребывания вплоть до постановки вопроса о необходимости этой базы на территории Армении , — отметил в разговоре с «Известиями» заведующий сектором ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. 2021 год Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

По словам политолога, предпосылки к началу такого разговора есть, однако вряд ли Ереван будет ставить вопрос о выводе базы, поскольку ситуация в регионе Большого Ближнего Востока сейчас крайне непростая . Вместе с тем тенденция в отношениях России и Армении в сторону ужесточения риторики наблюдается, и ее сложно отрицать.

— Понятно, что Армения пытается развернуть вектор внешнеполитической активности, но пока что только пытается, мы не можем констатировать, что вектор изменен кардинально. Результатов еще нет . Тем более что мы базируемся на действующих соглашениях, а они — двусторонние, российско-армянские. Если они будут пересмотрены в комплексе, включая соглашение о фиксации срока пребывания базы, тогда можно будет сказать, что да, Армения развернулась в другую сторону, — считает Муханов.

Взгляд из Армении

В Армении происходящие события трактуют как часть общего кризиса армяно-российских отношений, далеко выходящего за пределы тематики, связанной с российской военной базой. Однако и здесь пока эксперты не видят рисков резкого обрушения диалога.

— Это связано с очень многими форматами, в которых участвуют и Россия, и Армения, и в результате этого появляется такая риторика. Это риторика, дискурсивная практика . Дойдет ли оно до институциональных решений, если дойдет, то когда, каким образом — это будет зависеть от того, какова будет политическая реальность в отношениях двух государств, — рассказал «Известиям» директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на территории 102-й российской военной базы в Гюмри во время визита в Армению. 2019 год Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Вместе с тем эксперт не видит и риска полного отказа Еревана от России в качестве одного из источников обеспечения безопасности в республике . «Диверсифицировать (именно этот термин использовал Пашинян, описывая текущую внешнюю политику Армении. — «Известия») — не значит уйти от России и прийти к кому-то другому. Это означает распределение безопасности по разным, если можно так сказать, корзинам. Дело в том, что Армения не чувствует себя достаточно защищенной в смысле безопасности и ищет другие формы этой самой безопасности», — говорит Искандарян.

Ереван уже приступил к поискам поставщиков оружия. В прошлом году Армения подписала контракт на сумму более $250 млн на закупку вооружения в Индии, в том числе 214-мм РСЗО Pinaka. В конце прошлой недели министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж поставит Армении системы ПВО и другое вооружение.

С другой стороны, у России, помимо базы в Армении, существуют другие рычаги влияния на ситуацию на Кавказе , заметил Вадим Муханов. « Россия все-таки, как ни крути, — одна из главных кавказских держав . Ситуация в этом регионе в той или иной мере влияет на ситуацию в российских субъектах на Северном Кавказе и наоборот», — заключил эксперт.