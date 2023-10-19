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Выходят в коридор: какими будут отношения Баку и Еревана после Карабаха

Эксперты говорят об угрозе нового конфликта
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев съездил в Карабах. Поднял государственный флаг в Ханкенди (Степанакерте), а также пообещал, что уже через три года в опустевшем регионе будут жить 140 тыс. человек. При этом обстановка на Южном Кавказе остается напряженной. Согласно ряду мнений, Баку в ближайшее время может вторгнуться в Армению, чтобы проложить дорогу в Нахичеванский эксклав. Подробности — в материале «Известий».

Как Алиев съездил в Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил территории Карабаха, которые перешли под контроль Баку в сентябре. Главным эпизодом визита стало водружение государственного флага на центральной площади города Ханкенди (Степанакерт).

После церемонии глава государства не скрывал своего ликования. «Сепаратист, который называл себя министром иностранных дел, с издевкой говорил, что Азербайджану надо открыть свое посольство, чтобы поднять флаг в Ханкенди. Сейчас и ему подают чай там, в изоляторе. А наш флаг — вот он, здесь. Это должно стать уроком для них», — сказал Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поднятия государственного флага республики
Фото: President of the Republic of Azerbaijan/Handout via REUTERS

Далее президент Азербайджана зашел в здание, где располагалась администрация президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. При этом на видеозаписях видно, что при входе Алиев растоптал флаг НКР. Интересно, что спустя пару дней азербайджанские СМИ стали удалять ролик, хотя он уже разошелся в Сети. В одном из кабинетов Алиев также обратил внимание на карту «великой Армении». «Вот она, их болезнь. Именно она сделала их несчастными», — сказал он.

Далее Алиев переехал в ту часть Карабаха, которая перешла под контроль Азербайджана после войны 2020 года. В Физули он заложил фундаменты двух жилых комплексов, детсада, здания администрации и спорткомплекса. По словам Алиева, через три года в городе будут жить 22 тыс. человек, а в целом население Карабаха и прилегающих районов составит 140 тыс. человек. Пока, впрочем, эти планы выглядят очень оптимистичными. В Физули в настоящий момент 928 жителей, в регион в целом за прошедшие три года переселились 2,3 тыс. азербайджанцев.

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Что происходит в отношениях Армении и Азербайджана

Между Ереваном и Баку после завершения карабахского противостояния остается много проблем. Одна из них касается будущего анклавов. В советское время армянское село Арцвашен находилось в глубине азербайджанской территории, в 1990-е годы его заняли азербайджанские войска. Азербайджанские села Кярки, Бархударлы, Юхары-Аскипара и Ярадуллу были в окружении армянской территории, после распада Советского Союза их заняли армянские силы. При этом Кярки считается важным населенным пунктом — через него проходит трасса, соединяющая Армению с Ираном.

Сейчас у сторон нет единого подхода к решению проблемы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучивал два возможных варианта. Согласно одному из них, анклавы можно оставить под контролем той стороны, на которой они расположены. Согласно другому, Арцвашен вернется под суверенитет Армении, а Азербайджан заберет свои села. Однако Баку, судя по всему, не намерен ничего передавать своему соседу.

Дорожный указатель с армянским названием населенного пункта
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Второй важный вопрос — делимитация и демаркация границы. Никол Пашинян говорит, что за основу при проведении этих работ надо взять карты Генштаба СССР, составленные в 1975 году. Армянский лидер при этом не раз подчеркивал, что Ереван признает Азербайджан в советских границах. По его словам, площадь Армении при таком подходе составляет 29,8 тыс. кв. км, Азербайджана — 86,6 тыс.

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Ильхам Алиев настаивает на неких «справедливых условиях» решения приграничных вопросов, при этом конкретных цифр он ни разу не называл. По словам Пашиняна, это вызывает подозрения, что соседи готовят почву «для предъявления территориальных претензий и начала новой военной агрессии». Весной прошлого года стороны создали специальную комиссию по делимитации границы. За полтора года прошло четыре встречи, главным итогом каждый раз становились договоренности о следующей встрече.

Азербайджанские пограничники
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Нерешенными также остаются вопросы обмена пленными и поиска без вести пропавших. Никол Пашинян говорит, что неизвестной остается судьба 1016 армян. В свою очередь, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявлял о 4 тыс. азербайджанцев, в том числе 719 гражданских лиц. Стороны при этом регулярно обвиняют друг друга в завышении цифр.

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Наконец, Баку требует от Еревана согласиться на строительство Зангезурского коридора — дороги, которая должна пройти по территории Армении и соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванским эксклавом и Турцией. В Баку при этом настаивают, что трасса должна иметь экстерриториальный статус, чтобы армянские пограничники не могли досматривать транспорт. В Ереване отвечают, что заинтересованы в открытии региональных коммуникаций, но не в ущерб суверенитету страны. «Любая коридорная логика по территории Армении неприемлема», — заявлял Пашинян.

Пожилой мужчина смотрит из окна своего дома
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Алиев при этом делает противоречивые заявления. В ходе одного из своих выступлений он говорил, что прорубить коридор можно и силой. В другом интервью обещал, что будет действовать исключительно мирными способами. «Мы вернемся в Зангезур, но не на танках, а на автомобилях», — подчеркивал он. При этом в последние дни вопрос о коридоре широко обсуждался на международном уровне. Так, американские СМИ сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен якобы допустил в ближайшие недели вторжение Азербайджана в южную часть Армении.

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Что говорят эксперты

В Баку и Ереване уверяют, что готовы подписать мирный договор, а в саботаже процесса обвиняют другую сторону. Так, Пашинян подчеркивал, что мог подписать совместное заявление на саммите ЕС в Гранаде в начале октября, на который Алиев не приехал. При этом президент Азербайджана в середине октября участвовал в саммите СНГ в Бишкеке, но эту встречу проигнорировал уже Пашинян.

Эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев говорит, что для примирения Баку и Еревана остается много препятствий.

Беженцы из Нагорного Карабаха
Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

— Это и анклавы, и делимитация границ, и многое другое. Кроме того, есть определенная международная конкуренция: владельцы крупнейших переговорных площадок хотят, чтобы именно им достались лавры примирителей. Не исключаю, что в таких условиях стороны еще долго будут согласовывать позиции. При этом я не думаю, что Азербайджан решится на какие-то новые силовые акции. Все-таки международное сообщество признавало Карабах частью Азербайджана, а вот нападение на суверенную территорию Армении встретит ожесточенное сопротивление на Кавказе и в мире, — отмечает он.

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Политолог Артур Атаев считает, что новая эскалация вполне реальна.

— Мы видим, что позиции Еревана и Баку не совпадают. Пашинян рассчитывал, что после завершения карабахского сюжета Азербайджан признает территориальную целостность Армении. Но Алиев считает, что еще не все вопросы решены. Для него принципиально важно обеспечить прямую автомобильную и железнодорожную связь с Нахичеванью. Я думаю, в таких условиях новое обострение вполне реально. При этом вряд ли оно произойдет в ближайшие недели. Все-таки Баку надо полностью согласовать свои действия с Турцией, прощупать позицию Ирана и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — Ред.). Думаю, новую эскалацию мы можем увидеть месяца через три, — подчеркивает собеседник.

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