Прощайтесь с оружием: как Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня

На следующий день после старта военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе сторонам удалось договориться о полном прекращении огня, причем при посредничестве российского миротворческого командования. Степанакерт также согласился на вывод со своей территории всех военных Армении и расформирование карабахской армии . Наконец, было решено, что армяне Нагорного Карабаха и центральные власти в Баку проведут отдельные встречи по вопросам «реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха», первая из которых намечена уже на 21 сентября. Подробнее о том, как долго в регионе продлится затишье и почему договоренности Баку и Степанакерта расстроили армянского премьера Никола Пашиняна, — в материале «Известий».

Мира творцы

После начала 19 сентября Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе большинство экспертов высказывали опасения, что регион ждет затяжной полномасштабный конфликт. И утро второго дня, когда на территории региона то тут, то там гремело, казалось, подтверждало эти мрачные прогнозы.



Но ближе к полудню 20 сентября в СМИ стали появляться сообщения, что власти региона приняли решение прекратить огонь. Некоторое время спустя появилась уже официальная информация: при посредничестве дислоцированного в Нагорном Карабахе командования российского миротворческого контингента стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00.

К этому решению стороны приложили документ, который также включил пункт о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента, а также о расформировании и полном разоружении местных сил карабахских военных .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Наконец, в третьем пункте стороны договорились обсудить уже 21 сентября вопросы, связанные с реинтеграцией, обеспечением прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения.

К 17:30 мск 20 сентября, по данным Минобороны РФ, из Нагорного Карабаха уже было эвакуировано более 2,2 тыс. мирных граждан, в подавляющем большинстве дети. Как сообщили в ведомстве, в обострившихся условиях российские миротворцы продолжат выполнять свои функции, оказывая всю возможную помощь мирному населению района.

В середине дня на тему высказался и президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что в Карабахе получится добиться деэскалации.

— Мы в очень тесном контакте со всеми сторонами конфликта: с властями в Ереване, в Степанакерте и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло, — отметил российский лидер.

На своей территории

Нельзя сказать, что Степанакерту решение далось легко. Сообщая о намерении принять предложение командования российского миротворческого контингента о прекращении огня, в пресс-службе президента Нагорного Карабаха подчеркнули, что властям республики пришлось принять в расчет, что «в нынешней ситуации действия международного сообщества в направлении прекращения войны и урегулирования ситуации недостаточны».

Протестующие собираются перед сотрудниками правоохранительных органов возле здания правительства после начала военной операции азербайджанских сил в регионе Нагорного Карабаха в Ереване, 20 сентября 2023 года Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

В министерстве иностранных дел Армении высказали поддержку позиции армян Карабаха по прекращению огня. В своем выступлении в этот день армянский премьер Никол Пашинян отметил, что его страна никак не участвовала в подписанном тексте по Нагорному Карабаху, и выразил недоумение упоминанием в документе фразы о «выводе частей Вооруженных сил Республики Армения», поскольку, по его словам, с августа 2021 года никаких армянских военных в Нагорном Карабахе не было и в помине.

Более того, Никол Пашинян заявил, что, выступив с идеей перемирия, российские миротворцы безоговорочно приняли на себя ответственность за безопасность армян Нагорного Карабаха, хотя после трехстороннего соглашения, подписанного в ноябре 2020 года по итогам войны за Карабах Баку, Ереваном и Москвой, эта ответственность и так, по его словам, была возложена на РФ.

Днем ранее со схожими претензиями в адрес Москвы высказался и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, отметивший, что Россия не выполняет свои обязательства по защите населения Нагорного Карабаха. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такие обвинения беспочвенными, указав, что «де-юре речь идет о действиях Баку на своей территории».

— Второй архиважный критерий в настоящий момент — когда премьер-министр Пашинян заявил о признании границ Азербайджана в 1991 году. Это означает, что армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью азербайджанской территории. Это существенно изменило ряд положений, и мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана , — подчеркнул представитель Кремля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: REUTERS/PAN Photo/Tigran Mehrabyan

Два года тишины

Менее года назад по итогам встречи в Праге, в которой, помимо лидеров Армении и Азербайджана, участвовали также глава Евросовета Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон, Никол Пашинян и Ильхам Алиев официально заявили: Баку и Ереван признали территориальную целостность и суверенитет друг друга. И в последующие месяцы глава армянского правительства еще не раз повторял эту позицию.

— Подписав в Праге четырехстороннее соглашение, Армения зафиксировала факт признания НКР территорий Азербайджана на бумаге. Таким образом, нынешний руководитель Армении Никол Пашинян, имеющий имидж популиста и ярого борца с коррупцией, стал виновником очередной драмы армянского народа, — заметил «Известиям» начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко.

Упреки армянской стороны в том, что Россия никак не обеспечивала безопасность населения Нагорного Карабаха, абсолютно неправомочны, отметил в беседе с «Известиями» и эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Фото: РИА Новости/Айк Арутюнян

— Это попытка переложить ответственность за происходящее на Россию, хотя функционал российских миротворцев заключается абсолютно в другом. И если сам Пашинян говорит, что это не дело ВС Армении — участвовать в урегулировании ситуации в Карабахе, какой спрос тогда с российских военных, с нашей военной базы в Гюмри и с ОДКБ? Это максимальное перекладывание ответственности за свои провалы на третьих игроков, в данном случае на Россию, — пояснил эксперт.

Что касается прочности нынешнего перемирия, Станислав Притчин предположил, что очень многое будет упираться в то, насколько заявления Степанакерта о расформировании вооруженных сил будут реализованы на практике.

— Для Азербайджана это принципиальный вопрос. С самого момента подписания трехстороннего заявления в ноябре 2020 года Баку апеллировал к тому, что, согласно четвертой статье, все вооруженные силы должны быть выведены из Карабаха, чтобы это не было точкой напряженности. Потому основной упор в нынешней операции Азербайджан делал именно в отношении вооруженных сил, — пояснил эксперт.