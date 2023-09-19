Опасная грань: что происходит в Нагорном Карабахе
Вновь обострилась обстановка вокруг Нагорного Карабаха. Ранее 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» на территории непризнанной республики. Армения заявляет о жертвах среди мирного населения. Подробности — в фотогалерее «Известий».
Источники среди местных жителей сообщают об артиллерийском обстреле Степанакерта. МО Азербайджана утверждает, что огонь ведется только по объектам военного назначения
Официальный Баку заявляет, что целями операции являются «восстановление конституционного строя», пресечение провокаций, разоружение и вывод «формирований Вооруженных сил Армении» с этих территорий
Дмитрий Песков 19 сентября сообщил, что Кремль находится в контакте как с армянской, так и с азербайджанской сторонами
В Баку заявляют, что проинформировали командование российских миротворцев и руководство мониторингового центра о проводимых силовых мероприятиях
По сообщениям властей непризнанной республики, в Степанакерте имеются жертвы среди мирного населения
Министр иностранных дел России Лавров отверг обвинения в «сдаче» региона Азербайджану
Россия призвала Азербайджан и Армению незамедлительно остановить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования