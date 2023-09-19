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Опасная грань: что происходит в Нагорном Карабахе

Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий»
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Ситуация в Нагорном Карабахе
Фото: ТАСС/oldhike

Вновь обострилась обстановка вокруг Нагорного Карабаха. Ранее 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» на территории непризнанной республики. Армения заявляет о жертвах среди мирного населения. Подробности — в фотогалерее «Известий».

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Ситуация в Нагорном Карабахе
Фото: РИА Новости/Айк Арутюнян

Источники среди местных жителей сообщают об артиллерийском обстреле Степанакерта. МО Азербайджана утверждает, что огонь ведется только по объектам военного назначения

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Ситуация в Нагорном Карабахе
Фото: ТАСС/oldhike
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в проведении этнических чисток
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Ситуация в Нагорном Карабахе
Фото: РИА Новости/Айк Арутюнян
Российские миротворцы ведут постоянную работу по обеспечению безопасности мирных жителей, заявили в Кремле
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Ситуация в Нагорном Карабахе
Фото: ТАСС/oldhike

Официальный Баку заявляет, что целями операции являются «восстановление конституционного строя», пресечение провокаций, разоружение и вывод «формирований Вооруженных сил Армении» с этих территорий

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Ситуация в Нагорном Карабахе
Фото: ТАСС/oldhike

Дмитрий Песков 19 сентября сообщил, что Кремль находится в контакте как с армянской, так и с азербайджанской сторонами

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Ситуация в Нагорном Карабахе
Фото: ТАСС/oldhike

В Баку заявляют, что проинформировали командование российских миротворцев и руководство мониторингового центра о проводимых силовых мероприятиях

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Ситуация в Нагорном Карабахе
Фото: РИА Новости/Айк Арутюнян

По сообщениям властей непризнанной республики, в Степанакерте имеются жертвы среди мирного населения

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Ситуация в Нагорном Карабахе
Фото: РИА Новости/Айк Арутюнян

Министр иностранных дел России Лавров отверг обвинения в «сдаче» региона Азербайджану

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Ситуация в Нагорном Карабахе
Фото: ТАСС/Александр Патрин
В Ереване начались антиправительственные выступления с требованиями активных действий против Азербайджана и отставки Пашиняна
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Ситуация в Нагорном Карабахе
Фото: ТАСС/Александр Патрин

Россия призвала Азербайджан и Армению незамедлительно остановить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования

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