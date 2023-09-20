Трагедия неизбежности: в Нагорном Карабахе снова вспыхнул конфликт

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха (НКР). Что привело к такому развитию событий, рассказывают «Известия».

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, в котором призывает немедленно прекратить вооруженное противостояние. «Сейчас главное безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы <…> и сделать всё возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха», — говорится в заявлении МИД России.

Путь к пропасти

События 19 сентября являются логическим продолжением предшествовавших политических высказываний и практических действий.

Первое и основное среди них — совместное заявление Армении и Азербайджана по итогам четырехсторонней (с участием главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона) встречи в Праге 6 октября прошлого года, на которой Баку и Ереван признали территориальную целостность и суверенитет друг друга.

В дальнейшем глава армянского правительства неоднократно повторял этот тезис. 18 апреля, выступая с докладом в парламенте страны, Никол Пашинян еще раз заявил, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана. При этом, добавил он, Нагорный Карабах является частью Азербайджана в соответствии с Мадридскими принципами, базовым документом урегулирования, разработанным Минской группой ОБСЕ в 2007 году.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Спустя без малого месяц на саммите Совета Европы в Рейкьявике Пашинян подтвердил взаимное признание территориальной целостности в границах, предусмотренных положениями Алма-Атинской декларации 1991 года (документ об основании Содружества Независимых Государств). При этом он связал карабахский вопрос с проблемой демократического развития Армении.

«Долгие годы наличие карабахского конфликта было оправданием для отсутствия демократии в Армении. В 2018 году наша бархатная революция создала условия для демократического развития, но в сентябре 2020 года Азербайджан напал на Нагорный Карабах, и Армении пришлось вовлечься в войну», — заявил Пашинян.

22 мая, уже на пресс-конференции в Ереване, премьер-министр Армении в третий раз заявил, что территория Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км включает в себя как Нагорный Карабах, так и анклавы Азербайджанской ССР.

Слабое звено

Таким образом, единственным нерешенным вопросом оставался статус армянского населения Нагорного Карабаха. Однако в созданной правительством Пашиняна новой политической реальности Армения более не имела никакого пространства для маневра. Беспрецедентные уступки, очевидно, сделанные с подачи «европейских партнеров», перевернули ситуацию в регионе с ног на голову.

Во-первых, было дезавуировано совместное Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, которое также регламентировало функции российского миротворческого контингента (РМК). Во-вторых, стали юридически бессмысленными требования армянской стороны о каких бы то ни было гарантиях для населения Нагорного Карабаха. Ереван, напомним, хотел, чтобы Баку начал прямые консультации по этому вопросу со Степанакертом. Азербайджан же в полном соответствии с новыми вводными расценивал эти заявления как вмешательство в свои внутренние дела. Жителей региона Баку призывал или принять азербайджанское гражданство, или покинуть свои дома. Собственно, в самом Нагорном Карабахе заявления Пашиняна были встречены резко негативно . 23 мая президент непризнанной республики Араик Арутюнян призвал правительство Армении воздерживаться от каких-либо действий и заявлений о признании Нагорного Карабаха в составе Азербайджана.

Протест народа в Ереване 19 сентября Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan

«Для нас неприемлемы любые заявления и документы, игнорирующие суверенитет Республики Арцах, право нашего народа на самоопределение и факт его реализации. Арцах не был и не будет в составе Азербайджана, поскольку это воля нашего народа, который имеет достаточную решимость бороться за свои права и интересы», — заявил Арутюнян.

Тем не менее 25 мая, уже на саммите ЕАЭС в Москве, Никол Пашинян в третий раз повторил тезис о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

И без того слабые после 2020 года переговорные позиции Еревана, по сути, были умножены армянским руководством на ноль. Как итог — отсутствие какого-либо результата в вопросе разблокирования транспортных коммуникаций. Июльская встреча Пашиняна и Алиева, как стало понятно из итоговых заявлений, также ни к чему не привела. И уже спустя месяц стороны вновь принялись обвинять друг друга в обстрелах и подготовке провокаций на линии разграничения.

Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе Фото: РИА Новости/Айк Арутюнян

На этом фоне в условиях фактической блокады в Нагорном Карабахе разразилась гуманитарная катастрофа. Попытки Еревана привлечь к этому внимание своих партнеров завершились закономерным результатом. 1 сентября подал в отставку глава НКР Араик Арутюнян. Нагорный Карабах оказался в безвыходной ситуации.

Кроме того, в неопределенном статусе на его территории находится российский миротворческий контингент, который продолжает под обстрелами оказывать помощь населению и занимается эвакуацией. Тем более неуместным выглядит призыв Пашиняна к российским миротворцам «принять меры по стабилизации» — на территории, где, по его же заявлению, «Армения не участвует в боевых действиях».

Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре Нагорного Карабаха Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Никол Пашинян несет прямую ответственность за происходящее в Нагорном Карабахе, считает политолог Юрий Светов. «Пашинян, как заяц, бегал и искал покровителей в Европейском союзе, говоря, что только они могут примирить стороны. Он обращался к американцам — его секретарь Совета безопасности без конца летал в США на переговоры. Это Пашинян привел к этому всему, и сейчас он кричит, что РФ должна выполнить свои обязательства, а миротворцы должны пресечь наступление Азербайджана. А как мы должны это сделать? Миротворцы там находятся не для того, чтобы воевать на чьей-то стороне», — напомнил Светов.

Также политолог добавил, что Ереван признал принадлежность территории Нагорного Карабаха Азербайджану. А также пояснил: Пашиняна избрали в надежде, что он поведет свою страну по другому пути. Но он и команда пришли уже с идеями о том, что Карабах — это то, от чего вообще надо отказаться, и что Армении Карабах не нужен.