Закавказский узел: из-за чего опять взорвался Нагорный Карабах

Эскалация ситуации в Нагорном Карабахе 19 сентября может привести к полномасштабному конфликту в регионе, который менее трех лет назад уже пережил кровопролитную войну. Обвинив Армению в усилении военных позиций в регионе, Азербайджан начал там «антитеррористическую операцию локального характера». Ереван ответил встречными обвинениями в попытках Баку развязать очередную широкомасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха «с целью довести до конца политику этнических чисток». О реакции РФ и других стран на происходящее в Закавказье — в материале «Известий» .

Версия Баку

Прологом к началу локальной антитеррористической операции в Карабахе стали обвинения со стороны Баку в том, что Армения сама готовится к нападению на Азербайджан. По утверждению этой стороны, армянские военные начали рыть на границе траншеи и активно усиливать боевые позиции в Карабахе, готовя военную технику и личный состав . Кроме того, как заявили в Баку, именно армянские военные заложили на дороге Ахмедбейли — Физули — Шуша в подконтрольной Азербайджану части региона мину, на которой в итоге подорвался автомобиль и погибли люди .

Всё это дало Азербайджану повод обвинить Ереван в «террористической политике» и нарушении положений трехстороннего соглашения, подписанного двумя республиками и Россией в ноябре 2020 года. На этом фоне минобороны Азербайджана и объявило в целях «разоружения и вывода формирований ВС Армении, нейтрализации их военной инфраструктуры» о начале «антитеррористической операции локального характера» в Нагорном Карабахе .

К середине дня вооруженные силы Азербайджана начали обстрел пригородов Степанакерта — столицы непризнанной республики, утверждая, что бьют исключительно по военным объектам. На этом фоне в интернете распространилось видео поражения армянского зенитно-ракетного комплекса «Тор», предположительно в Степанакерте . Позднее минобороны Азербайджана уже официально отчиталось об уничтожении радиолокационной станции, принадлежащей соединениям вооруженных сил Армении.

В администрации президента Азербайджана предупредили, что антитеррористические меры будут продолжены, если незаконные формирования не сложат оружие . Вечером в СМИ появилась информация, что азербайджанские силы прорвали линию соприкосновения в Карабахе сразу в нескольких местах.



ВС Азербайджана во время операции в Карабахском регионе взяли под контроль более 60 позиций армянских военных, заявил начальник пресс-службы МИД республики Анар Эйвазов на брифинге.

По его словам, было уничтожено до 20 военных автомобилей, более 40 артиллерийских установок, более 30 минометов, два зенитно-ракетных комплекса, более шести станций радиоэлектронной борьбы ВС Армении.

Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе, 19 сентября 2023 года Фото: РИА Новости/Айк Арутюнян

При этом власти Азербайджана выставили ряд условий для встречи с армянами Карабаха . « Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать всё оружие, а незаконный режим должен самораспуститься . В противном случае антитеррористические мероприятия будут продолжены до конца», — говорится в тексте заявления администрации, на которое ссылается «Интерфакс-Азербайджан».

При этом в Баку заявили, что командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра были поставлены в известность о начале операции «заблаговременно» . И уже днем глава минобороны Турции Яшар Гюлер , поговоривший по телефону с азербайджанским визави Зикаром Гасановым, заверил, что «Турция сегодня, как и всегда, поддерживает Азербайджан» . Ровно тот же посыл и в тех же выражениях прозвучал и во время телефонного разговора между начальниками Генеральных штабов Азербайджана и Турции Керима Велиева и Метина Гюрака.

В свою очередь Франция, страна с самой большой в Европе армянской диаспорой и довольно натянутыми отношениями с Баку, призвала Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и соблюдать международное право, а также затребовала проведения экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе. На сторону Армении, по сути, встал, и весь Евросоюз, призвавший Азербайджан немедленно прекратить военные действия . Европарламент, в частности, призвал рассмотреть введение санкций против властей Азербайджана

Россия предпочла традиционно остаться на равноудалении от обеих сторон. И выразив тревогу резкой эскалацией ситуации в Карабахе, призвала обе стороны через представителя МИД РФ Марию Захарову прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию , анонсировав скорые контакты Москвы по сложившейся ситуации, в том числе и с Азербайджаном. Но при этом она опровергла утверждения, что Баку проинформировал Москву о запуске операции загодя, отметив, что новости об этом поступили всего «за несколько минут до начала боевых действий». Эту же информацию подтвердил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , отметивший, что главное сейчас — убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов.

Женщина в жилом доме, разрушенном в результате обстрела Степанакерта, 19 сентября 2023 года Фото: ТАСС/oldhike

Реакция Армении

Но больше всего опровержений по понятным причинам весь день поступало от Еревана. Во-первых, минобороны Армении заявило, что никаких армянских подразделений, техники и личного состава ВС в Нагорном Карабахе нет .

Во-вторых, отметив, что Азербайджан 19 сентября развязал очередную широкомасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха с целью довести до конца политику этнических чисток, МИД Армении обвинил противников в обстреле гражданских населенных пунктов, города Степанакерта и других под «предлогом уничтожения военных объектов» .

Однако, по данным армянских интернет-порталов, работа артиллерии, автоматные очереди и звуки дронов были слышны и в центре столицы непризнанной республики, где даже объявили воздушную тревогу . А позднее в Армении сообщили о 26 раненых и двух погибших, включая одного ребенка, в результате обстрела села Сарнахбюр в Аскеранском районе . Затем пресс-служба Минздрава Нагорного Карабаха уточнила, что в результате операции ВС Азербайджана 80 человек ранены, пятеро погибли . Позже омбудсмен непризнанного Карабаха Гегам Степанян сообщил о более 130 раненых.



— Всё это было неожиданно, можно сказать, всё началось без объявления войны, около часа по местному времени, когда дети были в школах, а люди были на работе или занимались своими делами. И пока мы даже не знаем точного количества жертв , поскольку коммуникационные системы выведены из строя, — рассказал «Известиям» советник и представитель главы Нагорного Карабаха по особым поручениям, бывший руководитель МИД непризнанной республики Давид Бабаян.

Протестующие у здания правительства, после того как Азербайджан начал военную операцию в регионе Нагорного Карабаха, Ереван, Армения, 19 сентября 2023 года Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan

На фоне этих событий премьер страны Никол Пашинян собрал Совбез республики и обратился к нации через эфир в соцсетях, заявив, что предвидел начало боевых действий в Нагорном Карабахе, но считает попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми . И вскоре после этого власти в Степанакерте обратились к азербайджанской стороне с призывом немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров для разрешения сложившейся ситуации .

Жители Еревана встретили события 19 сентября решением выйти на акции протеста, причем против самого Пашиняна под лозунгами «Нужно спасать Армению» . Согласно информации в СМИ, начало митинга планировалось на семь вечера, но разминаться они стали значительно раньше, заблокировав улицу Абовяна, все въезды на площадь Республики и ряд других центральных улиц . По информации средств массовой информации, протестующие в Ереване попытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон.

На круги свои

Последний крупномасштабный конфликт в Нагорном Карабахе, во время которого Армения утратила ряд территорий, продолжался шесть недель в 2020 году и закончился перемирием при посредничестве России .

С тех пор обе стороны так и не смогли достичь прочного мирного урегулирования, хотя такие попытки предпринимались. В январе Азербайджан передал Армении свои предложения по мирному плану, а в апреле армянский премьер Никол Пашинян объявил, что его стране следует отказаться от территориальных претензий за пределами своих международно признанных границ (а значит, и на Карабах) ради достижения мира . С тех пор Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели несколько встреч, в том числе в Брюсселе, Москве, Кишиневе и даже в Анкаре .

Квартира жилого дома в Степанакерте, разрушенная в результате обстрела города, 19 сентября 2023 года Фото: ТАСС/oldhike

Но с начала сентября снова началась эскалация: премьер Армении обвинил Баку в наращивании сил в районе Нагорного Карабаха и попытках посягнуть на суверенную территорию Армении . Это наложилось на многомесячный гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе из-за того, что Баку перекрыл Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую горный регион с Арменией, посчитав, что этот путь используется для контрабанды оружия и мин.



У многих нынешние события в Нагорном Карабахе вызвали опасения.

— Пока это названо, с одной стороны, антитеррористической операцией, с другой — геноцидом. Ни один, ни второй термин не отвечает специфике тех событий, которые там происходят, но то, что там разгорается очередной кровопролитный конфликт, это очевидно , — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

При этом, по его словам, Армения вполне может обратиться к ОДКБ с просьбой об урегулировании конфликта .

Жители на улице Степанакерта в Нагорном Карабахе, 19 сентября 2023 года Фото: РИА Новости/Айк Арутюнян

— Но даже после официального запроса вряд ли последует быстрое и эффективное развертывание ОДКБ в регионе по целому ряду причин. В первую очередь, из-за тех двусторонних отношений, которые есть у Азербайджана со всеми членами ОДКБ, кроме Армении , — пояснил политолог.