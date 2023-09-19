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В Баку назвали путем к миру в регионе полный вывод ВС Армении из Карабаха

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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МИД Азербайджана во вторник, 19 сентября, заявил, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских Вооруженных сил (ВС) из Нагорного Карабаха (НКР) и роспуск режима в Степанакерте.

«Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из карабахского региона Азербайджана и освобождение так называемого режима», — отметили в азербайджанском МИДе.

Там добавили, что, принимая во внимание размещение подразделениями ВС Армении огнестрельного оружия вблизи мест проживания, призывают гражданское население в этом районе держаться подальше от военных объектов «и не оказывать поддержку подразделениям ВС Армении».

Указывается на то, что этим днем ВС Армении в карабахском регионе «прибегли к серии широкомасштабных военных провокаций и террористических атак». Так, сообщается, что в результате взрыва мин, «заранее установленных армянской стороной в террористических целях, погибли и получили ранения гражданские лица и военнослужащие МВД». Кроме того, добавили в МИДе Азербайджана, подразделения азербайджанской армии «были обстреляны из минометов и стрелкового оружия разных калибров», в результате чего двое военных получили ранения.

В дипведомстве Азербайджана указали на то, что «в целях обеспечения безопасности военнослужащих и восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе начаты местные антитеррористические мероприятия».

Между тем минобороны Армении заявило, что ВС страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.

В свою очередь, в минобороны непризнанной НКР заявляют, что ВС Азербайджана ведут огонь по всей линии соприкосновения.

«19 сентября в 13:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары», — заявили в пресс-службе оборонного ведомства непризнанной республики.

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На фоне происходящих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее, 12 сентября, президент России Владимир Путин отметил, что армяно-азербайджанский конфликт, который затрагивает статус Нагорного Карабаха, решен «и это решение сегодняшнего армянского руководства», которое признало суверенитет Баку над территорией. Он сказал, что российская сторона, выполнявшая миротворческую роль в конфликте соседствующих республик, предлагала собственные варианты урегулирования, но Ереван не соглашался на них.

За день до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что обстановка на армяно-азербайджанской границе остается напряженной. Политик отметил, что Азербайджан скапливает силы у Нагорного Карабаха.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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