МИД РФ сообщил о проведении контактов по ситуации в Карабахе

Россия на данный момент проводит контакты по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с Азербайджаном. Об этом 19 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Думаю, что в ближайшее время по итогам состоявшихся контактов будет сделано соответствующее заявление по линии министерства иностранных дел», — уточнила она.

Также в ходе брифинга официальный представитель МИДа сообщила, что Россия обеспокоена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. Москва призывает Ереван и Баку прекратить военные действия в регионе и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта, уточнила Захарова.

«Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования», — заявила она.

Ранее 19 сентября министерство обороны Азербайджана сообщило на своем сайте об открытии гуманитарных коридоров с целью эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях. Локальные антитеррористические мероприятия вооруженных вил Азербайджана продолжаются, уточнили в ведомстве.

В МИД Азербайджана в этот же день заявили, что полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха является единственным путем к миру в регионе.

Ранее в этот день минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. Так, над Степанакертом были замечены ударные дроны армии Азербайджана, а в окрестностях города были слышны взрывы, сообщил Telegram-канал Mash.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.