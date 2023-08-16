Отталкиваются от границ: с чем связано новое обострение между Баку и Ереваном

В начале августа ухудшилась ситуация вокруг Карабаха. Азербайджан заявил о стягивании в непризнанной республике войск и техники . Кроме того, застопорились мирные переговоры, которые Ереван и Баку активно вели в конце весны и начале лета. Эксперты говорят, что в таких условиях возрастает риск вооруженной эскалации. «Известия» разбирались в ситуации.

Что произошло

Министерство обороны Азербайджана заявило об активизации карабахских вооруженных формирований. Согласно сообщениям ведомства, в непризнанной республике вооружают гражданское население, а на боевые позиции стягивается личный состав и подвозятся боеприпасы. Кроме того, готовятся новые рубежи обороны, для этого роются окопы и долговременные фортификационные сооружения, минируется территория.

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Отдельно в Баку сообщают, что в нескольких населенных пунктах Карабаха размещена боевая техника, в том числе артиллерийские установки, средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. В подтверждение своих слов министерство обороны публикует видеоролики, на которых видны приготовления.

В Баку считают, что карабахские вооруженные силы собираются устроить некие провокации . «Заявляем, что всю ответственность за любые возможные события будет нести военно-политическое руководство Армении», — говорится в сообщении министерства обороны.

В Ереване и Степанакерте все обвинения отрицают. В МИД Карабаха заявляют, что Баку готовит почву для собственных провокаций. В МИД Армении подчеркнули, что многократно предлагали направить в непризнанную республику международную миссию, которая бы «установила все факты» , но инициатива всякий раз отвергалась Азербайджаном. «На фоне продолжающихся утверждений Азербайджана такая миссия становится жизненно необходимой», — говорится в заявлении.

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Параллельно ухудшается обстановка «на земле». Стороны регулярно сообщают об обстрелах своей территории. В Карабахе при этом заявляют, что азербайджанские военные целенаправленно ведут огонь по фермерам, которые собирают урожай . Те вынуждены приостанавливать работы, тем самым ухудшается и без того крайне сложная продовольственная ситуация в непризнанной республике.

В чем причины

Причин ухудшения ситуации несколько. С одной стороны, в тупик зашли переговоры о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Диалог между Ереваном и Баку интенсифицировался в конце весны и начале лета . Тогда участились встречи лидеров двух стран Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, регулярно беседовали также министры иностранных дел Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов.

В ходе переговоров стороны выражали сдержанный оптимизм, казалось, что они способны прийти к некоей общей позиции. Знаковым стало заявление Пашиняна о том, что Армения готова признать Азербайджан в советских границах, то есть отказаться от претензий на Карабах. «Мы хотим подписать бумагу, в результате которой многие будут нас критиковать, могут посчитать предателями, но мы будем благодарны, если в результате получим долгосрочный мир и безопасность», — говорил премьер-министр Армении.

Камнем преткновения, однако, стал вопрос о статусе армянского населения Карабаха. Ереван хотел, чтобы Баку предоставил жителям непризнанной республики некие гарантии безопасности, а также начал прямой диалог со Степанакертом. Азербайджан считал эти требования вмешательством в свои внутренние дела. Президент Ильхам Алиев говорил, что у армян выбор простой: либо жить как гражданам Азербайджана, либо уехать. Кроме того, стороны так и не пришли к согласию по вопросам разблокировки коммуникаций и статуса анклавов.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В таких условиях переговоры, по сути, зашли в тупик. Последняя встреча Пашиняна и Алиева состоялась в середине июля в Брюсселе. О каких-то конкретных итогах ничего не известно. Правительство Армении сообщало, что в ходе встречи политики решили «активизировать работу по урегулированию обсуждаемых вопросов», то есть буквально договорились договариваться.

Встреча министров иностранных дел прошла в конце июля. Ее итоги тоже сложно назвать обнадеживающими. «Результаты несколько уступают динамике переговорного процесса, хотя, наверное, неправильно говорить, что положительных результатов вообще нет», — говорил Джейхун Байрамов. Ему вторил коллега Арарат Мирзоян, который осторожно заявлял, что сохраняются проблемные вопросы, «где позиции сторон далеки друг от друга». В результате в переговорном процессе возникла пауза, следующий раунд вроде бы состоится в сентябре, но точное время и место пока не сообщается.

Другой важный момент — блокада Карабаха, которая становится всё более жестокой. Как известно, единственную дорогу из Армении в Карабах — Лачинский коридор — азербайджанские активисты перекрыли в декабре. В апреле здесь появился официальный блокпост, в июне азербайджанские пограничники перестали пропускать сотрудников Красного Креста, которые до этого перевозили гуманитарные грузы.

В итоге в Карабахе разразился гуманитарный кризис. С прилавков магазинов исчезли многие продукты питания, другие начали отпускать по талонам. В аптеках пропали лекарства, на заправках закончился бензин. Начались также веерные отключения газа, электричества и интернета. Из-за нехватки топлива и электричества перестали работать на полную мощность насосы, возникли перебои с питьевой водой. В таких условиях выросли показатели смертности, на улицах люди всё чаще падают в голодные обмороки.

Фото: РИА Новости/Давид Каграманян

Армения пытается привлечь внимание международного сообщества. В частности, по запросу Еревана 16 августа состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН, в Нью-Йорк для этого вылетел глава МИД Армении Арарат Мирзоян . Кроме того, широкий резонанс вызвал доклад первого прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо, который назвал происходящее в Карабахе геноцидом этнических армян. «Без немедленных кардинальных изменений эта группа армян будет уничтожена в течение нескольких недель», — отмечает он.

В свою очередь, в Азербайджане считают, что имеют полное право контролировать въезд на свою территорию. «Если армянские жители действительно нуждаются в товарах повседневного спроса, как утверждается, то для этого можно использовать дорогу Агдам – Ханкенди, предложенную Азербайджаном и поддержанную международными партнерами», — говорится в заявлении МИД страны.

Что будет дальше

Эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев считает, что новый вооруженный конфликт в регионе вполне возможен.

— Армения находится в более слабой позиции и склонна маневрировать, в том числе с привлечением международных структур и игроков. Азербайджан чувствует себя победителем во Второй карабахской войне и стремится быстрее и на выгодных для себя условиях заключить мирный договор. В Баку при этом не исключают силового решения вопроса, допускают, как там говорят, «принудительную реинтеграцию Карабаха». Я думаю, в августе стороны все-таки воздержатся от применения силы, а вот в сентябре ситуация может измениться, — подчеркивает он.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков говорит, что стороны накопили целый комплекс проблем, с помощью переговоров ни одной из них пока не решили.