Тегеранил, но не убил: почему Иран и Азербайджан передумали враждовать

Иран и Азербайджан, которые полгода назад оказались на грани вооруженного противостояния, начали осторожно сближаться. Глава МИД Ирана съездил в Баку, где встретился с Ильхамом Алиевым. По итогам переговоров стороны заявили о позитивной атмосфере и преодолении недоразумений . Эксперты говорят, что потепление связано в том числе с активизацией работы по проекту «Север – Юг» с участием России. Подробности — в материале «Известий».

Как прошли переговоры в Баку

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян побывал в Баку, где встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По завершении переговоров участники не скрывали своего оптимизма. « После преодоления некоторых недоразумений между нашими странами формируется позитивная атмосфера. Иран готов выполнить все имеющиеся договоренности», — сообщил Абдоллахиян. В свою очередь, Алиев заявил, что Азербайджан никогда не позволит использовать свою территорию для угроз Ирану.

Отдельно стороны обсудили возобновление работы азербайджанского посольства в Тегеране, которое было закрыто после нападения в январе. Ильхам Алиев заявил, что виновные в нападении должны понести наказание. Его собеседник сообщил, что следствие по делу завершено, в ближайшее время будет оглашен приговор . Известно, что ранее стороны договорились, что дипломаты вернутся после вынесения вердикта.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном Фото: president.az

После завершения переговоров глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что визит Абдоллахияна оценивает позитивно. «В последнее время в отношениях между двумя странами возникла напряженность. Сейчас мы видим намерение Ирана предпринять серьезные шаги для устранения разногласий. Азербайджан предпримет адекватные ответные шаги», — сказал он. По словам Байрамова, в ближайшее время в иранском городе Астара пройдет встреча двусторонней госкомиссии по сотрудничеству , на которой обсудят развитие транспортных коммуникаций и совместное использование водных ресурсов.

Как ухудшились отношения

Отношения Ирана и Азербайджана резко испортились в январе нынешнего года. Поводом стало нападение на посольство Азербайджана в Тегеране . В здание дипмиссии тогда забежал мужчина с автоматом. В помещении он открыл огонь, в результате погиб охранник, еще двое сотрудников получили ранения.

Иранские правоохранительные органы сообщили, что убийца действовал из личных, бытовых мотивов. В Баку произошедшее посчитали терактом. «Иран известен как страна, поддерживающая терроризм. Есть большие сомнения в объективном расследовании нападения», — говорила азербайджанский депутат от правящей партии Севиндж Гусейнова. В результате посольство в Тегеране приостановило работу, а всех сотрудников и членов их семей эвакуировали на родину.

Фото: соцсети

В марте в Баку произошло покушение на депутата азербайджанского парламента Фазиля Мустафу, который известен критикой властей исламской республики. В правоохранительных органах заявили, что следы преступления ведут в Иран. После этого Азербайджан объявил персонами нон грата четверых иранских дипломатов. Регулярными в Азербайджане также стали облавы на «иранскую агентуру» — несколько раз правоохранительные органы задерживали группы людей, которые якобы планировали вооруженные беспорядки и захват власти. Дополнительным фактором напряженности стали военные учения двух стран на приграничной территории — на разных берегах реки Аракс.

При этом эксперты называли и более глубокие причины ухудшения ситуации. С одной стороны, Баку не устраивала позиция Ирана по так называемому Зангезурскому коридору — прямой дороге из Азербайджана в Нахичеванский эксклав и дальше в Турцию. Согласно планам Баку и Анкары, трасса должна пройти через Сюникскую область Армении, при этом иметь экстерриториальный статус, то есть быть выведенной из юрисдикции Еревана.

В Тегеране считают, что проект угрожает связям Ирана с Арменией, а через нее и со всем ЕАЭС. Кроме того, строительство трассы приведет к дальнейшему усилению в регионе Турции . «Иран против изменения исторических границ региона, это наша красная линия. Мы примем все меры, чтобы противостоять даже такому мышлению», — говорил Хосейн Амир Абдоллахиян.

Еще один конфликтный вопрос — тесные отношения Азербайджана с Израилем . Баку поставляет еврейскому государству нефть и нефтепродукты, покупает высокотехнологичное вооружение — электронику двойного назначения, ударные и разведывательные беспилотники, системы навигации и оптики, высокоточные боеприпасы. В Тегеране к такой активности относятся враждебно. Азербайджан граничит с Ираном по суше и Каспийскому морю, для израильских сил специальных операций Закавказье идеально в качестве плацдарма для атаки на исламскую республику.

Почему наметилось потепление

Немало, впрочем, и причин для урегулирования отношений. Например, у обеих стран есть более важные геополитические цели и задачи. Иран сосредоточен на противостоянии с Израилем и США. Азербайджан стремится подписать на своих условиях мирный договор с Армений и заполучить Карабах. Обеим государствам нужен надежный тыл, для этого лучше избегать дополнительных конфликтов.

У Ирана и Азербайджана также тесные экономические связи . По итогам 2022 года товарооборот составил $688 млн, что на 13% больше показателя предыдущего года. Иран экспортирует в Азербайджан химическую продукцию, стройматериалы и сельхозтовары, покупает оборудование, продукты питания и одежду.

Фото: Global Look Press/Sina Schuldt

С третьей стороны, налаживанию отношений способствует активность России в регионе. Так, Москва заинтересована в развитии транспортного коридора «Север – Юг», который должен связать РФ со странами Персидского бассейна, Южной и Юго-Восточной Азией. Один из перспективных маршрутов предполагает движение товаров по западному побережью Каспийского моря — через Азербайджан и Иран. В сентябре прошлого года в Баку представители трех стран подписали декларацию о совместном развитии логистики. В мае нынешнего года государства договорились о строительстве железнодорожной ветки Решт – Астара, которая необходима для полноценного запуска маршрута.

Что говорят эксперты

Ирановед Владимир Сажин считает, что Баку и Тегеран не хотели обрушить двусторонние отношения.

— Взаимозависимость двух стран большая. Это и тесные экономические связи, и множество родственных, семейных контактов, все-таки в Иране проживает от 18 до 25 млн этнических азербайджанцев. Думаю, примирению могли способствовать и внешние силы, которые не заинтересованы в разжигании конфликта на Южном Кавказе. В первую очередь речь идет о России, которая поддерживает хорошие отношения с обеими сторонами , — подчеркивает эксперт.

Тегеран Фото: Global Look Press/Rouzbeh Fouladi

Сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова отмечает особую геополитическую ситуацию в регионе. По ее словам, Баку занимает однозначную протурецкую позицию , декларирует тесные отношения с Анкарой. В реальности, однако, может тяготиться излишней зависимостью от основного союзника, заинтересовано в диверсификации внешнеполитических связей, поэтому не против наладить отношения с Ираном.

Кавказовед, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев отмечает, что ирано-азербайджанские отношения развиваются циклами.

— Обострение не первый раз сменяется потеплением. Я думаю, мы и дальше увидим на Южном Кавказе всплески напряженности. В условиях международной и региональной турбулентности, активной работы негосударственных структур, миссий и разведок новый виток ухудшения ситуации практически неизбежен, — полагает он.