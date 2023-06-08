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Дружеские договоры: страны СНГ подписали 17 новых соглашений

Каких сфер они касаются и о каких словах Владимира Путина вспомнил генсек организации
Фото: РИА Новости/Федеральная территория «Сириус»
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Главы правительств стран СНГ встретились 8 июня на заседании в Сочи, где подписали 17 документов, хотя изначально планировалось, что их будет 16. Над одним из соглашений — о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций — государства-члены содружества работали больше 10 лет. Что еще обсудили и какие документы подписали премьеры — в материале «Известий».

Создали базу

В Сочи прошло заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. В нем приняли участие премьер-министры девяти стран-участниц организации — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В состав СНГ де-юре также входят Украина и Молдавия, но эти два государства игнорируют мероприятия по линии содружества. Кроме того, Киев и Кишинев заявляли о планах покинуть объединение, однако процедура все еще не доведена до завершения. В январе 2023 года генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявлял, что Украина денонсировала около 20% соглашений и договоренностей. Молдавия в мае отказалась от выполнения двух соглашений, а также заявила о намерении покинуть Межпарламентскую ассамблею СНГ.

Обращаясь к коллегам со вступительным словом, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что за три десятилетия существования организации страны-участницы создали прочную базу для сотрудничества как в торгово-экономической, так и в социально-гуманитарной сферах, которые затрагивают интересы всех. «Мы умеем работать вместе, находить взаимовыгодные развязки в самых сложных ситуациях», — заявил Мишустин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

В 2023 году председательские функции в содружестве осуществляет Киргизия. Открывая заседание в Сочи, председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров выразил благодарность России за прием этого заседания, а также Казахстану, председательствовавшему в прошлом году. К слову, предыдущее заседание Совета глав правительств прошло в Астане 19 октября 2022-го.

В заявлении для прессы после заседания киргизский премьер Жапаров сказал, что «СНГ сегодня остается успешной площадкой для многопрофильного взаимодействия между нашими государствами, подтвердив свою востребованность в качестве представительного объединения на постсоветском пространстве».

Какие соглашения подписали

Повестка заседания была насыщенной — всего рассчитывали рассмотреть 15 вопросов и 16 проектов документов. По итогам заседания выяснилось, что участники мероприятия даже перевыполнили план. Генсек СНГ Лебедев рассказал, что во время обсуждения глава правительства одной из республик предложил принять еще один документ. Поэтому в общей сложности было подписано 17 соглашений.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на церемонии подписания документов по итогам заседания Совета глав правительств СНГ в расширенном составе

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на церемонии подписания документов по итогам заседания Совета глав правительств СНГ в расширенном составе

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Главное внимание Жапаров и Лебедев уделили соглашению о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. По словам киргизского политика, работа над проектом этого документа «велась на протяжении порядка 10 лет».

— Выражаем уверенность, что соглашение будет способствовать обеспечению устойчивого развития зоны свободной торговли СНГ услугами и товарами, а также созданию благоприятных условий для дальнейшего роста экономик государств-участников содружества. Позитивная динамика в торгово-экономической сфере свидетельствует о потенциале дальнейшего прогресса содружества и возможности экономической модернизации, — заявил Жапаров.

Также значимым СНГ видит достижение соглашения о взаимодействии при обмене данными мониторинга радиационной обстановки.

Премьер-министр Киргизии - руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров во время двухсторонней встречи в рамках заседания глав делегаций - участников Евразийского межправительственного совета председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным

Премьер-министр Киргизии — руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров во время двусторонней встречи в рамках заседания глав делегаций — участников Евразийского межправительственного совета с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

— Соглашение разработано в целях эффективного решения задач управления в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций своевременным информированием населения о состоянии радиационной безопасности, — сказал Жапаров.

Среди других документов, подписанных странами-участницами содружества, — о взаимодействии по вопросам документирования лиц, подлежащих принудительной высылке; о сотрудничестве в области противодействия мошенничеству на сетях электросвязи; о промышленной кооперации до 2030 года; об обращении с отходами электронного и электротехнического оборудования и ряд других.

В частности, в целях расширения возможностей участников содружества по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья утверждено положение о спартакиаде стран СНГ среди детей с инвалидностью.

заседание
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Также были определены молодежные столицы СНГ на три года вперед. Так, в 2024-м этот статус получит Ташкент (Узбекистан), в 2025-м — Габала (Азербайджан) и Капан (Армения) — в 2026-м.

Часть подписанных документов касается кадровых вопросов.

Дружеский разговор

Те решения, которые были приняты, те документы, которые были подписаны, — они очень важные для дальнейшего совершенствования экономического сотрудничества, гуманитарного сотрудничества содружества, — оценил результаты заседания генсек СНГ Сергей Лебедев.

Дискуссию, развернувшуюся во время заседания, Лебедев назвал живой, содержательной и откровенной. И вспомнил слова, которые ему однажды после одного из таких заседаний сказал Владимир Путин. Президент России, по словам Сергея Лебедева, говорил, что участвовал в заседаниях и «семерки», и «двадцатки», и других международных структур на Западе, при этом на заседаниях высших органов СНГ его участники говорят как друзья, как братья, иногда довольно остро и откровенно обсуждают актуальные и наболевшие вопросы, чего нет в аналогичных форматах на Западе. Мы говорим как члены одной семьи, и это очень важно, добавил от себя генсек СНГ.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Помимо заседания глав правительств содружества, премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, после чего проводит беседы с премьерами Казахастана — Алиханом Смаиловым, Узбекистана — Абдуллой Ариповым, Азербайджана — Али Асадовым и Таджикистана — Кохиром Расулзода.

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