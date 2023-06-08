Дружеские договоры: страны СНГ подписали 17 новых соглашений

Главы правительств стран СНГ встретились 8 июня на заседании в Сочи, где подписали 17 документов, хотя изначально планировалось, что их будет 16 . Над одним из соглашений — о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций — государства-члены содружества работали больше 10 лет. Что еще обсудили и какие документы подписали премьеры — в материале «Известий» .

Создали базу

В Сочи прошло заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. В нем приняли участие премьер-министры девяти стран-участниц организации — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана .

В состав СНГ де-юре также входят Украина и Молдавия, но эти два государства игнорируют мероприятия по линии содружества . Кроме того, Киев и Кишинев заявляли о планах покинуть объединение, однако процедура все еще не доведена до завершения. В январе 2023 года генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявлял, что Украина денонсировала около 20% соглашений и договоренностей. Молдавия в мае отказалась от выполнения двух соглашений, а также заявила о намерении покинуть Межпарламентскую ассамблею СНГ.

Обращаясь к коллегам со вступительным словом, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что за три десятилетия существования организации страны-участницы создали прочную базу для сотрудничества как в торгово-экономической, так и в социально-гуманитарной сферах, которые затрагивают интересы всех. «Мы умеем работать вместе, находить взаимовыгодные развязки в самых сложных ситуациях», — заявил Мишустин .

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

В 2023 году председательские функции в содружестве осуществляет Киргизия. Открывая заседание в Сочи, председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров выразил благодарность России за прием этого заседания, а также Казахстану, председательствовавшему в прошлом году. К слову, предыдущее заседание Совета глав правительств прошло в Астане 19 октября 2022-го.

В заявлении для прессы после заседания киргизский премьер Жапаров сказал, что «СНГ сегодня остается успешной площадкой для многопрофильного взаимодействия между нашими государствами , подтвердив свою востребованность в качестве представительного объединения на постсоветском пространстве».

Какие соглашения подписали

Повестка заседания была насыщенной — всего рассчитывали рассмотреть 15 вопросов и 16 проектов документов . По итогам заседания выяснилось, что участники мероприятия даже перевыполнили план. Генсек СНГ Лебедев рассказал, что во время обсуждения глава правительства одной из республик предложил принять еще один документ. Поэтому в общей сложности было подписано 17 соглашений .

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на церемонии подписания документов по итогам заседания Совета глав правительств СНГ в расширенном составе Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Главное внимание Жапаров и Лебедев уделили соглашению о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций . По словам киргизского политика, работа над проектом этого документа «велась на протяжении порядка 10 лет» .

— Выражаем уверенность, что соглашение будет способствовать обеспечению устойчивого развития зоны свободной торговли СНГ услугами и товарами, а также созданию благоприятных условий для дальнейшего роста экономик государств-участников содружества. Позитивная динамика в торгово-экономической сфере свидетельствует о потенциале дальнейшего прогресса содружества и возможности экономической модернизации , — заявил Жапаров.

Также значимым СНГ видит достижение соглашения о взаимодействии при обмене данными мониторинга радиационной обстановки.

Премьер-министр Киргизии — руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров во время двусторонней встречи в рамках заседания глав делегаций — участников Евразийского межправительственного совета с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

— Соглашение разработано в целях эффективного решения задач управления в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций своевременным информированием населения о состоянии радиационной безопасности, — сказал Жапаров.

Среди других документов, подписанных странами-участницами содружества, — о взаимодействии по вопросам документирования лиц, подлежащих принудительной высылке; о сотрудничестве в области противодействия мошенничеству на сетях электросвязи; о промышленной кооперации до 2030 года; об обращении с отходами электронного и электротехнического оборудования и ряд других.

В частности, в целях расширения возможностей участников содружества по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья утверждено положение о спартакиаде стран СНГ среди детей с инвалидностью.

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Также были определены молодежные столицы СНГ на три года вперед . Так, в 2024-м этот статус получит Ташкент (Узбекистан), в 2025-м — Габала (Азербайджан) и Капан (Армения) — в 2026-м.

Часть подписанных документов касается кадровых вопросов.

Дружеский разговор

— Те решения, которые были приняты, те документы, которые были подписаны, — они очень важные для дальнейшего совершенствования экономического сотрудничества, гуманитарного сотрудничества содружества , — оценил результаты заседания генсек СНГ Сергей Лебедев.

Дискуссию, развернувшуюся во время заседания, Лебедев назвал живой, содержательной и откровенной. И вспомнил слова, которые ему однажды после одного из таких заседаний сказал Владимир Путин. Президент России, по словам Сергея Лебедева, говорил, что участвовал в заседаниях и «семерки», и «двадцатки», и других международных структур на Западе, при этом на заседаниях высших органов СНГ его участники говорят как друзья, как братья, иногда довольно остро и откровенно обсуждают актуальные и наболевшие вопросы, чего нет в аналогичных форматах на Западе . Мы говорим как члены одной семьи, и это очень важно, добавил от себя генсек СНГ.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Помимо заседания глав правительств содружества, премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, после чего проводит беседы с премьерами Казахастана — Алиханом Смаиловым, Узбекистана — Абдуллой Ариповым, Азербайджана — Али Асадовым и Таджикистана — Кохиром Расулзода.