Маршрут настроить: Путин призвал не экономить на Севморпути

Россия будет развивать Северный морской путь вместе с зарубежными партнерами, которые заинтересованы в отношениях с Москвой . Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства 17 мая. В частности, в такой кооперации видят перспективы Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии , отметили в Минвостокразвития. В целом, по словам президента, РФ способна реализовать все амбициозные инфраструктурные проекты. Впрочем, власти обсудили не только успехи в ряде сфер , в частности в электронике и перерабатывающей промышленности, но и ситуацию с пожарами в регионах страны , от которых уже пострадало более 800 жилых домов. Отдельно члены кабмина доложили о росте реальных доходов населения на 3% и снижении годовой инфляции до 2,3% .

Пожароопасный сезон

Совещание Владимира Путина с кабмином началось в прямом и переносном смысле с горячей темы — президент поинтересовался ситуацией с пожарами и паводками в регионах. Глава МЧС Александр Куренков подтвердил, что пожароопасный сезон начался почти во всех регионах. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Уральского федерального округа . В Свердловской, Курганской и Тюменской областях, по данным министра, уже повреждено более 6 тыс. строений, в том числе 802 жилых дома .

Причем отдельно руководитель ведомства остановился на ситуации в Свердловской области. Именно там, по его словам, сложная обстановка сохраняется : количество очагов пожаров увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, а площадь, пройденная огнем, — и вовсе в 16 раз.

Глава Курганский области Вадим Шумков попросил президента поддержать регион в ликвидации последствий весенних пожаров, на которую нужно 2,5 млрд рублей . Кроме того, он считает необходимым усилить группировку МЧС в регионе, ввести уголовную ответственность за умышленные поджоги и упростить вырубку лесов для защиты населенных пунктов.

Жительница деревни Юлдус после пожара в Курганской области Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Жители Свердловской области, пострадавшие от природных пожаров, получили более 1,7 тыс. выплат на общую сумму около 44 млн рублей, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев. По мнению главы МЧС, властям надо предоставить федеральную разовую помощь погорельцам в пострадавших регионах . Владимир Путин поддержал инициативу, при этом ранее он уже поручил до 1 июня организовать в Курганской и Свердловской областях работу по оценке ущерба, причиненного природными пожарами.

— Многие вещи мы уже годами обсуждаем. К сожалению, решение их откладывается — и откладывается до новых стихийных бедствий , — сказал он.



Отдельно глава МЧС коснулся и проблемы паводков — в целом по России, по его данным, подтоплено 130 жилых домов, причем сложнее всего обстоят дела в Иркутской области . Тем не менее ситуация на контроле, уточнил министр.

Амбициозные проекты

На совещании также обсуждались вопросы экологии, экономическая и социальная повестка. В частности, в центре внимания оказалась ситуация с утилизацией упаковки товаров. По мнению вице-премьера Виктория Абрамченко, парламенту надо в приоритетном порядке рассмотреть законопроект о расширенной ответственности производителей, чтобы он вступил в силу с 1 января 2024-го.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

На встрече затрагивалось и развитие Северного морского пути. Владимир Путин подчеркнул, что СМП остается стратегическим приоритетом для России . При этом РФ намерена развивать морской коридор при участии иностранных партнеров, которые заинтересованы в отношениях с Москвой, заявил Владимир Путин.

— Здесь, наверное, не стоит нам экономить и что-то сокращать исходя из текущей конъюнктуры , — сказал президент.



Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заметил, что интерес к использованию маршрута уже проявляют Китай, Индия и государства Юго-Восточной Азии , «пока недружественные страны меняют свои планы по транзиту по этому экспортному коридору». К 2030 году грузооборот Севморпути должен достигнуть почти 200 млн т, напомнил президент. «Росатом» прорабатывает с российскими компаниями переброску морских перевозок отечественной нефти с Балтики на Северный морской путь , сказал глава корпорации Алексей Лихачев. Он также отметил, что совместно с НОВАТЭКом в начале следующего года компания запустит круглогодичную навигацию на восточном направлении СМП .

— Несмотря на санкции, в том числе ограничения, связанные с поставкой оборудования, ни один из крупных проектов в Арктике не остановил реализацию своих планов. Совместно с НОВАТЭКом, «Норникелем», «Роснефтью» продолжаем реализацию своих проектов, важных как для экономики России, так и имеющих ключевое влияние на глобальные рынки, — сказал глава «Росатома».

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Российский лидер также убежден, что текущая конъюнктура позволит России реализовать все ее амбициозные инфраструктурные проекты . По его словам, в РФ в целом отмечается хорошая динамика в электронике и перерабатывающей промышленности . Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности по итогам 2023 года на 2%.



Кроме того, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ненефтегазовые доходы бюджета РФ по итогам 2023 года «выйдут в плюс» . По его словам, на сегодня расходы казны исполнены на 39% от годового плана, доходы — на 30%.

Рост показателей

Зарплаты россиян в номинальном выражении за прошедший год выросли в среднем на 13%, в реальном — на 3% , добавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Инфляция в стране, по данным главы кабмина, составляет 2,3%.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович пояснил, что номинальные доходы россиян — это фактически начисленная им заработная плата, а реальные — это располагаемый людьми доход после уплаты всех обязательных платежей, включая налоги. По его словам, номинальные доходы давно растут, однако важно не столько увеличивать зарплату, сколько развивать экономику.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Рост зарплат под 3% вероятен, потому что сейчас дефицит кадров. Пока оборонные предприятия работают в три смены, остальные также повышают зарплаты, чтобы привлечь людей. Но, когда растут зарплаты и не растет экономика, это не очень хороший сюжет. Зарплата не должна расти выше производительности труда, иначе это приведет к банкротству предприятий . Если вы выпускаете 10 холодильников по 100 рублей, вы не можете платить своему коллективу 120 рублей, тут нужно аккуратно держать баланс, — сказал экономист.



Кроме того, в стране сохраняется низкий уровень безработицы в районе 3,5–3,6% , уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Сейчас, по ее словам, правительство нацелено на обеспечение предприятий кадрами. Тему подготовки специалистов продолжил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он доложил, что всего в этом году в российских вузах установлено 626 278 бюджетных мест, причем свыше 73% из них перенаправлено в учебные заведения регионов . «Возможность поступить в вуз на бюджетной основе имеет абсолютное большинство выпускников 11-х классов», — сказал он.

При этом наибольшее количество бесплатных мест в вузах — более 246 тыс. — выделили на направления инженерного дела, технологий и технических наук . Однако среди абитуриентов популярностью пользуются специальности в области IT , подчеркнул министр.

Отдельно Валерий Фальков коснулся вопросов поддержки семей и участников СВО. Сегодня они смогут поступить в вузы в рамках отдельной квоты, которая составляет не менее 10% от общего числа бюджетных мест в учебном заведении, заключил глава министерства.