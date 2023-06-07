Встречи и предложения: зачем главы правительств ЕАЭС и СНГ собрались в Сочи

В Сочи собрались высокие представители ЕАЭС и СНГ — 7–9 июня здесь проходят заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Повестка широкая — обсуждаются углубление экономической интеграции, энергетика, транспортная политика и ряд других вопросов, касающихся взаимодействия стран, входящих в эти организации . Помимо этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит ряд двусторонних встреч . 7 июня уже прошли переговоры с премьерами Белоруссии, Армении, Киргизии и Кубы. О чем говорили министры — в материале «Известий» .

«Чтобы было удобно, комфортно, молодежно»

В Сочи 7–9 июня проходят заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ . В парке науки и искусств «Сириус» встретились главы правительств государств — членов ЕАЭС — России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, а также государств-наблюдателей — Узбекистана и Кубы. Кроме того, в форуме приняли участие представители приглашенных стран — Азербайджана и Таджикистана. Россию на форуме представляет премьер-министр Михаил Мишустин.

Мероприятия проходят в рамках председательства РФ в органах ЕАЭС в 2023 году . Среди тем, которые обсуждают участники заседания, — широкий круг вопросов торгово-экономического взаимодействия, энергетика, транспортная инфраструктура и цифровая повестка .

Перед началом официальной части мероприятий Михаил Мишустин посетил церемонию открытия II Молодежного форума СНГ и ЕАЭС , на котором объявил, что Всемирный фестиваль молодежи, который состоится в 2024 году, также пройдет в «Сириусе».

Михаил Мишустин на церемонии открытия Молодежного форума СНГ и ЕАЭС в рамках Евразийского межправительственного совета Фото: ТАСС/Александр Астафьев

— Мы очень рады, что наша молодежь дружит, вместе работает, — сказал он в вступительном слове. — У нас сегодня есть такая программа — «100 идей для СНГ». И мы ждем эти идеи. Нам очень важно строить наше Содружество так, чтобы было удобно, комфортно, молодежно. От вас в этом смысле мы ждем обратную связь .

На этом в общем-то легкая часть программы завершилась. Далее Мишустина ждал плотный график встреч и заседаний . 7 июня в плане значились беседы с премьерами Белоруссии Романом Головченко, Армении — Николом Пашиняном, Киргизии — Акылбеком Жапаровым и Кубы — Мануэлем Марреро Крусом.

Встреча близких друзей

Первой стала беседа с белорусским премьером, что не вызывает удивления, — взаимодействие Москвы и Минска постоянно развиваетс я. С одной стороны, две страны входят в Союзное государство, а экономическое и иные виды сотрудничества находятся на высоком уровне. С другой — общие международные вызовы сближают и без того достаточно похожие позиции России и Белоруссии.

Минск также рассматривает Москву как «самого близкого друга, союзника и стратегического партнера» — так обозначил взаимоотношения двух государств Головченко перед тем, как отправиться в Сочи. Такой уровень коммуникации дает свои результаты.

— Несмотря на санкционное давление со стороны коллективного Запада, активно развивается наше торгово-экономическое сотрудничество. В прошлом году наш взаимный товарооборот вырос на 12% и превысил 3 трлн российских рублей, или 111 млрд белорусских рублей , — сказал Михаил Мишустин.

Роман Головченко и Михаил Мишустин во время встречи в рамках Евразийского межправительственного совета Фото: ТАСС/Александр Астафьев

При этом в январе–апреле объем торговли продолжает расти и уже достиг более 1 трлн рублей .

Приоритет уделяется взаимодействию промышленности двух стран. В этом направлении уже создано 16 совместных проектов — в области машиностроения, станкостроения и микроэлектроники — стоимостью 80 млрд рублей .

Продолжается работа и над реализацией 28 союзных программ — в результате постоянных контактов между главами правительств РФ и Белоруссии была налажена системная работа по их выполнению.

— Полностью выполнено 10 программ, введено в эксплуатацию пять информационных систем . Из предусмотренных программами 989 мероприятий выполнено 80%, — подчеркнул Михаил Мишустин, назвав результат хорошим.

Стратегический партнер

Затем Мишустин провел беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В последнее время между Москвой и Ереваном на политическом уровне случаются трения, однако это не сказывается на связях с Ереваном — РФ дорожит братскими отношениями с республикой, которые носят стратегический и союзнический характер, подчеркнул Мишустин.

Михаил Мишустин и Никол Пашинян во время встречи в рамках Евразийского межправительственного совета Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Экономические показатели подкрепляют этот тезис — товарооборот между нашими странами только за январь–апрель вырос на 96% и достиг почти 140 млрд рублей . Более того — в Армении работает более 4,5 тыс. российских компаний, при этом накопленные инвестиции превышают 46% от общего объема иностранных капиталовложений в экономику закавказской республики, напомнил российский премьер.

Не обошел вниманием Мишустин и вопрос о разблокировке транспортного сообщения в Закавказье . Россия традиционно прикладывает усилия для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, однако армянская сторона ранее сетовала, что некоторые договоренности не работают.

— В соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана мы ведем системную работу по разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье. Создание новых инфраструктурных маршрутов вообще отвечает интересам всех государств региона , — подчеркнул Мишустин.

Также глава российского правительства 7 июня встретился с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым, во время переговоров Михаил Мишустин заявил о старте проекта по созданию в Киргизии девяти школ, в которых дети смогут учиться на русском языке . Жапаров в ответ выразил надежду, что главы двух государств дадут официальный старт этому проекту уже 1 сентября.

— Планомерно реализуется гуманитарный проект «Русский учитель за рубежом». Выражаем признательность российской стороне за решение о поэтапном увеличении бюджетных мест в вузах России для наших граждан. Надеемся на скорейшее претворение в жизнь озвученных планов по увеличению квоты до тысячи человек в ближайшее время, — добавил Жапаров.

Фото: AP/Franklin Reyes

Говорил Мишустин об экономических проектах и с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом .

— Мы придаем большое значение реализации крупных совместных проектов, которые рассчитаны в первую очередь на долгосрочную перспективу . Я здесь имею в виду и увеличение нефтеотдачи на кубинских месторождениях нефти, модернизацию металлургического комбината в городе Гавана, — сообщил премьер-министр РФ.

Рекорд ЕАЭС

Во второй половине дня прошло заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе. Открывая его, Мишустин отметил, что взаимодействие в рамках ЕАЭС развивается эффективно, а внешние обстоятельства повышают его востребованность .

— В нынешних условиях, когда обострились все накопленные в мировой экономике системные проблемы, углубление взаимодействия особенно востребовано. <…> Наша интеграция уже доказала свою эффективность и востребованность, взаимная торговля растет: с 2015 года увеличилась практически на 90%, по итогам прошлого года этот показатель достиг максимального значения за всё время существования союза , — заявил он.

Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе в Сочи Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Подписание документов состоится 8 июня . Ранее пресс-служба правительства РФ сообщала, что в центре внимания будет дальнейшее углубление евразийской экономической интеграции, вопросы функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, в том числе «в части устранения барьеров, доработки системы технического регулирования, сотрудничества в электроэнергетической сфере».

Также должно пройти обсуждение вопросов совершенствования интегрированной информационной системы ЕАЭС, развития транспортной политики, в том числе в рамках сотрудничества с КНР, а также сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс, один путь».

«Особое внимание будет уделено подготовке проекта соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках ЕАЭС», — добавили в правительстве.