Всем в дом: в ОДКБ посоветовали Армении не совершать демарши

Лидеры стран — участниц ОДКБ надеются на встречу с армянской стороной, не приславшей своего представителя на саммит организации, на площадке в Санкт-Петербурге . Об этом заявили на расширенном заседании Организации Договора о коллективной безопасности 23 ноября в Минске. ОДКБ способствует сплочению государств, считает Владимир Путин. Кроме того, ее члены разделяют и общие ценности : Россия и другие страны организации не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира, заявил он. Как Белоруссия справилась с председательством в ОДКБ и зачем России объединенная система ПВО — в материале «Известий» .

Где лидеры стран ― участниц ОДКБ хотят встретиться с Арменией

Владимир Путин 23 ноября приехал в Минск на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ — это уже третье участие российского лидера на международных площадках на этой неделе . Столица Белоруссии в этот раз встретила своих гостей разбушевавшейся стихией: Минск буквально за несколько часов замело снегом. Такая метель внесла свои коррективы в организацию : автобусы с журналистами буксовали на дороге, а машины с главами государств не спеша пытались продвинуться по образовавшейся колее ко входу во Дворец независимости, где и проходил саммит.

Первым добрался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, следом — киргизский лидер Садыр Жапаров , которому сотрудник протокольной службы, провожавший его по ступенькам ко входу, посоветовал «из-за погоды быть очень осторожным». Президенты действительно не были готовы к такому снегопаду: кто-то наспех пытался застегнуть пальто, а кто-то — рысцой пробежать до входа в здание. Владимир Путин приехал на саммит последним и, заходя в помещение, где всех лидеров встречал хозяин площадки — президент Белоруссии Александр Лукашенко, — перекинулся с ним парой шуток, судя по всему, как раз о погоде .

Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Минске Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев



После общего фотографирования лидеры перешли к работе в узком формате. Здесь были представлены флаги всех стран-членов без исключения, в том числе Армении, которая воздержалась от участия в саммите в Минске . Президент Белоруссии сообщил, что во время встречи обсуждалась «некоторая неудовлетворенность одного из членов Совета коллективной безопасности».



— Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были и будут. Если мы намерены их решать, то их надо решать за столом переговоров, а не делать демарши без причины <…> Мы выразили определенное мнение и пожелание, что в Питере [будет] основное экономическое мероприятие (о каком именно мероприятии идет речь, не уточняется. — «Известия»), и мы увидим наших армянских друзей, — сказал Александр Лукашенко.



Игнорирование Арменией минского саммита, а де-факто ее полный отказ от работы в ОДКБ активно обсуждались последнюю неделю. Глава правительства Армении Никол Пашинян сказал по телефону Александру Лукашенко, что «не сможет принять участие в заседании», и «выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению». Москва уже выразила сожаление по этому поводу. При этом, кого страна направит своим представителем на саммит, до последнего момента оставалось загадкой , потому что за пару дней до мероприятия была исключена еще одна кандидатура — не смог приехать глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Однако чуда не произошло — Армении на мероприятии не было вовсе . В МИД Белоруссии сообщили, что все подписанные после саммита документы армянской стороне передаст генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов во время визита в Ереван.

Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Минске Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Сегодня Армения не предпринимает каких-либо официальных шагов по понижению уровня отношений с ОДКБ, но сокращает контакты с организацией . К примеру, еще в сентябре Ереван отозвал своего постпреда при ОДКБ, а нового всё еще не назначил. Однако в день саммита в МИДе республики заявили, что в повестке Армении на данный момент нет вопроса о выходе из организации или выводе российской базы, которая находится там уже долгие годы.

Подобные решения армянских властей вызваны попытками обвинить ОДКБ в бездействии во время обострения ситуации в Нагорном Карабахе — об этом открыто заявлял сам Никол Пашинян . Однако Москва неоднократно объясняла, что армянский премьер, подписав в октябре 2022-го пражское заявление, признал территориальные границы Азербайджана на момент распада СССР — то есть вместе с Нагорным Карабахом. Таким образом, произошедшее обострение воспринималось как внутренний конфликт Азербайджана, а не как внешняя угроза для Армении, поэтому причин задействовать механизм коллективной обороны в рамках ОДКБ не было.

Когда пройдет следующий саммит ОДКБ

Тем не менее Белоруссия достигла целей председательства в ОДКБ, среди которых значится и повышение сплоченности государств ― членов объединения , считают Александр Лукашенко и Владимир Путин. Так, на фоне международной обстановки стороны договорились найти новые решения по укреплению безопасности государств. В частности, речь идет о формировании объединенной системы ПВО ОДКБ , о которой Владимир Путин заявлял по итогам встречи с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном. Тогда президент РФ отметил, что «проведена большая работа», и выразил готовность России «к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом» .

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

— К примеру, атаки возможны из Европы, где у НАТО десятки военных баз и сотни ракетных установок, — и здесь крайне важным может оказаться участие Белоруссии в этой обороне, и на наши юго-восточные границы — и тут весьма кстати будут системы ПВО, расположенные в Средней Азии . Для этого они, между прочим, Россией туда и поставляются, чтобы стать частью общего воздушного щита, только вчера в Таджикистан отправились восемь установок С-300, — пояснил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Кроме того, целью может быть и Казахстан, где располагается один из стратегических объектов — Байконур, напомнил политик. В целом государства ― члены ОДКБ оперативно согласовывали позиции по политическим и военно-стратегическим вопросам , сказал президент РФ. Он особо отметил усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ. Также он коснулся целого ряда мероприятий по поддержанию боевой готовности и повышению выучки военных кадров.



Владимир Путин, к примеру, рассказал о проведении операции ОДКБ «Наемник» для пресечения вербовки и перекрытия каналов выезда граждан стран организации для участия в деятельности международных террористических группировок . Он подчеркнул, что Россия и другие страны Организации Договора о коллективной безопасности не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира. Однако на этом стороны не остановились.

Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Минске Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин



— Нами совместно реализовывался комплекс мероприятий по борьбе с экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и оборотом наркотиков, заработал координационный совет ОДКБ по биологической безопасности. В фокусе его внимания — предотвращение угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечение радиационной, химической и медицинской защиты , — отметил президент РФ, добавив, что заседание этого совета запланировано в декабре в Санкт-Петербурге.

В завершение лидеры пяти стран ОДКБ подписали пакет документов, включая декларацию и решение Совета коллективной безопасности о мерах по развитию системы кризисного реагирования организации, а также о председательстве и проведении очередной сессии, которая, по словам генсека ОДКБ, может пройти в IV квартале 2024 года в Астане.

Глава Белоруссии напомнил, что формально передаст Казахстану председательство в ОДКБ в конце этого года . Президент республики Касым-Жомарт Токаев намерен продолжить активизацию работы по противодействию терроризму и защите стран от провоза наркотиков. Он также готовится наращивать взаимодействие с Содружеством Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

Алена Нефедова, Минск