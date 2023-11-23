Всем в дом: в ОДКБ посоветовали Армении не совершать демарши
Лидеры стран — участниц ОДКБ надеются на встречу с армянской стороной, не приславшей своего представителя на саммит организации, на площадке в Санкт-Петербурге. Об этом заявили на расширенном заседании Организации Договора о коллективной безопасности 23 ноября в Минске. ОДКБ способствует сплочению государств, считает Владимир Путин. Кроме того, ее члены разделяют и общие ценности: Россия и другие страны организации не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира, заявил он. Как Белоруссия справилась с председательством в ОДКБ и зачем России объединенная система ПВО — в материале «Известий».
Где лидеры стран ― участниц ОДКБ хотят встретиться с Арменией
Владимир Путин 23 ноября приехал в Минск на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ — это уже третье участие российского лидера на международных площадках на этой неделе. Столица Белоруссии в этот раз встретила своих гостей разбушевавшейся стихией: Минск буквально за несколько часов замело снегом. Такая метель внесла свои коррективы в организацию: автобусы с журналистами буксовали на дороге, а машины с главами государств не спеша пытались продвинуться по образовавшейся колее ко входу во Дворец независимости, где и проходил саммит.
Первым добрался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, следом — киргизский лидер Садыр Жапаров, которому сотрудник протокольной службы, провожавший его по ступенькам ко входу, посоветовал «из-за погоды быть очень осторожным». Президенты действительно не были готовы к такому снегопаду: кто-то наспех пытался застегнуть пальто, а кто-то — рысцой пробежать до входа в здание. Владимир Путин приехал на саммит последним и, заходя в помещение, где всех лидеров встречал хозяин площадки — президент Белоруссии Александр Лукашенко, — перекинулся с ним парой шуток, судя по всему, как раз о погоде.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Минске
После общего фотографирования лидеры перешли к работе в узком формате. Здесь были представлены флаги всех стран-членов без исключения, в том числе Армении, которая воздержалась от участия в саммите в Минске. Президент Белоруссии сообщил, что во время встречи обсуждалась «некоторая неудовлетворенность одного из членов Совета коллективной безопасности».
— Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были и будут. Если мы намерены их решать, то их надо решать за столом переговоров, а не делать демарши без причины <…> Мы выразили определенное мнение и пожелание, что в Питере [будет] основное экономическое мероприятие (о каком именно мероприятии идет речь, не уточняется. — «Известия»), и мы увидим наших армянских друзей, — сказал Александр Лукашенко.
Игнорирование Арменией минского саммита, а де-факто ее полный отказ от работы в ОДКБ активно обсуждались последнюю неделю. Глава правительства Армении Никол Пашинян сказал по телефону Александру Лукашенко, что «не сможет принять участие в заседании», и «выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению». Москва уже выразила сожаление по этому поводу. При этом, кого страна направит своим представителем на саммит, до последнего момента оставалось загадкой, потому что за пару дней до мероприятия была исключена еще одна кандидатура — не смог приехать глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Однако чуда не произошло — Армении на мероприятии не было вовсе. В МИД Белоруссии сообщили, что все подписанные после саммита документы армянской стороне передаст генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов во время визита в Ереван.
Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Минске
Сегодня Армения не предпринимает каких-либо официальных шагов по понижению уровня отношений с ОДКБ, но сокращает контакты с организацией. К примеру, еще в сентябре Ереван отозвал своего постпреда при ОДКБ, а нового всё еще не назначил. Однако в день саммита в МИДе республики заявили, что в повестке Армении на данный момент нет вопроса о выходе из организации или выводе российской базы, которая находится там уже долгие годы.
Подобные решения армянских властей вызваны попытками обвинить ОДКБ в бездействии во время обострения ситуации в Нагорном Карабахе — об этом открыто заявлял сам Никол Пашинян. Однако Москва неоднократно объясняла, что армянский премьер, подписав в октябре 2022-го пражское заявление, признал территориальные границы Азербайджана на момент распада СССР — то есть вместе с Нагорным Карабахом. Таким образом, произошедшее обострение воспринималось как внутренний конфликт Азербайджана, а не как внешняя угроза для Армении, поэтому причин задействовать механизм коллективной обороны в рамках ОДКБ не было.
Когда пройдет следующий саммит ОДКБ
Тем не менее Белоруссия достигла целей председательства в ОДКБ, среди которых значится и повышение сплоченности государств ― членов объединения, считают Александр Лукашенко и Владимир Путин. Так, на фоне международной обстановки стороны договорились найти новые решения по укреплению безопасности государств. В частности, речь идет о формировании объединенной системы ПВО ОДКБ, о которой Владимир Путин заявлял по итогам встречи с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном. Тогда президент РФ отметил, что «проведена большая работа», и выразил готовность России «к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом».
— К примеру, атаки возможны из Европы, где у НАТО десятки военных баз и сотни ракетных установок, — и здесь крайне важным может оказаться участие Белоруссии в этой обороне, и на наши юго-восточные границы — и тут весьма кстати будут системы ПВО, расположенные в Средней Азии. Для этого они, между прочим, Россией туда и поставляются, чтобы стать частью общего воздушного щита, только вчера в Таджикистан отправились восемь установок С-300, — пояснил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Кроме того, целью может быть и Казахстан, где располагается один из стратегических объектов — Байконур, напомнил политик. В целом государства ― члены ОДКБ оперативно согласовывали позиции по политическим и военно-стратегическим вопросам, сказал президент РФ. Он особо отметил усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ. Также он коснулся целого ряда мероприятий по поддержанию боевой готовности и повышению выучки военных кадров.
Владимир Путин, к примеру, рассказал о проведении операции ОДКБ «Наемник» для пресечения вербовки и перекрытия каналов выезда граждан стран организации для участия в деятельности международных террористических группировок. Он подчеркнул, что Россия и другие страны Организации Договора о коллективной безопасности не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира. Однако на этом стороны не остановились.
Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Минске
— Нами совместно реализовывался комплекс мероприятий по борьбе с экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и оборотом наркотиков, заработал координационный совет ОДКБ по биологической безопасности. В фокусе его внимания — предотвращение угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечение радиационной, химической и медицинской защиты, — отметил президент РФ, добавив, что заседание этого совета запланировано в декабре в Санкт-Петербурге.
В завершение лидеры пяти стран ОДКБ подписали пакет документов, включая декларацию и решение Совета коллективной безопасности о мерах по развитию системы кризисного реагирования организации, а также о председательстве и проведении очередной сессии, которая, по словам генсека ОДКБ, может пройти в IV квартале 2024 года в Астане.
Глава Белоруссии напомнил, что формально передаст Казахстану председательство в ОДКБ в конце этого года. Президент республики Касым-Жомарт Токаев намерен продолжить активизацию работы по противодействию терроризму и защите стран от провоза наркотиков. Он также готовится наращивать взаимодействие с Содружеством Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).
Алена Нефедова, Минск