Лукашенко проведет переговоры с Путиным перед заседанием Высшего госсовета СГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства (СГ). Об этом он сообщил 22 января на встрече с госсекретарем СГ Дмитрием Мезенцевым.
«Накануне мы с Владимиром Владимировичем проведем переговоры в так называемом один на один формате, а не в узком составе», — сказал Лукашенко.
Глава государства предложил обсудить «принципиальные вопросы» и при необходимости дополнить повестку, которая будет обсуждаться на заседании Высшего госсовета.
Ранее, 1 ноября, Путин и Лукашенко обсудили по телефону продвижение союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и сотрудничество в области высоких технологий. Президенты подтвердили обоюдный настрой на продолжение тесной совместной работы с целью углубления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества.
До этого, 7 октября, также состоялся телефонный разговор между Путиным и Лукашенко. Лидеры стран обсудили наиболее актуальные вопросы и повестку на ближайшую перспективу. Кроме того, Лукашенко поздравил российского лидера с днем рождения.
Предыдущие очные переговоры прошли в Сочи 15 сентября. Лидеры обсуждали международную повестку и региональную проблематику, а также совместные задачи в экономике, в частности в промышленности и сельском хозяйстве. В ходе них Путин заявил, что отношения двух стран развиваются стабильно и надежно.