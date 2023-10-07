СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Лукашенко

Президент Белоруссии обсудил с российским лидером Владимиром Путиным наиболее актуальные вопросы и повестку на ближайшую перспективу. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

Кроме того, Лукашенко поздравил российского лидера с днем рождения.

В ходе разговора лидеры также обсудили график предстоящих контактов. По информации СМИ, их встреча запланирована на заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится 13 октября в Бишкеке.

На ней, как уточняется, Лукашенко и Путин детально обсудят находящиеся в повестке дня вопросы двусторонних отношений.

Последний раз лидеры говорили по телефону 25 сентября. Тогда обсуждались большие белорусско-российские проекты. По итогам разговора Лукашенко сообщил, что договорился о новой встрече с президентом РФ. Встреча должна состояться в Киргизии.

Предыдущие очные переговоры прошли в Сочи 15 сентября. Лидеры обсуждали международную повестку и региональную проблематику, а также совместные задачи в экономике, в частности в промышленности и сельском хозяйстве. В ходе них Путин заявил, что что отношения двух стран развиваются стабильно и надежно.