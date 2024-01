Кандидат в президенты США Хейли заявила о намерении победить на выборах

Претендент на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, экс-представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли 21 января заявила о намерении победить на выборах.

После выхода из президентской гонки губернатора Флориды Рона Десантиса Хейли является единственным конкурентом бывшего американского лидера Дональда Трампа. На этом фоне она сказала, что за право баллотироваться остались «один мужчина и одна леди». Хейли напомнила, что изначально в гонке участвовали 14 человек.

«Было много мужчин, все они выбыли, кроме этого (Трампа. — Ред.). Всё свелось к вопросу: «Чего вы хотите? Еще больше того же или чего-то новенького?» — отметила она во время митинга в Нью-Гемпшире, где пройдут республиканские праймериз.

Как указала Хейли, 70% американцев не хотят видеть повторения противостояния между Трампом и действующим американским президентом Джо Байденом, поэтому она и ее избирательный штаб продолжат «идти вперед, сражаться» и намерены победить.

Кроме того, по словам Хейли, она уже привыкла к тому, что ее недооценивают.

Ранее в этот день избирательный штаб Трампа выразил признательность Десантису за выход из президентской гонки и призвал всех республиканцев сплотиться вокруг экс-президента для победы над Байденом.

Согласно результатам опроса телеканала CNN, Трамп с двузначным отрывом опережает конкурентов среди кандидатов от Республиканской партии в преддверии праймериз в штате Нью-Гэмпшир. За него готовы отдать голос 50% релевантного электората. За Хейли готовы проголосовать 39% избирателей.

20 января Трамп раскритиковал Хейли, назвав ее недостаточно жесткой.

Газета The New York Times (NYT) 19 января написала, что популярный среди республиканцев сенатор Тим Скотт (штат Южная Каролина), претендовавший ранее на выдвижение в кандидаты на пост президента США, призовет американцев голосовать за Трампа.

16 января Трамп по итогам кокусов в штате Айова (форма внутрипартийного отбора для его последующего участия в выборах) набрал 51% голосов. Второе место занял Десантис (21%), а третье — бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли (19%).

Бизнесмен Вивек Рамасвами, получив 8% голосов, заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов, и призвал сторонников поддержать Трампа. За последнее время ряд кандидатов в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Трампу. Свою кандидатуру сняли губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, Тим Скотт, а незадолго до него такое же решение принял Майк Пенс.

10 января агентство Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за Трампа на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился с 3 по 9 января, в нем приняло участие более 1,9 тыс. американцев.

9 декабря журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

До этого, 16 ноября, журнал The Economist написал, что возможность победы Трампа на выборах президента США становится всё реалистичнее. Согласно нескольким опросам, он опережает Байдена в колеблющихся штатах. В одном из опросов, опубликованном The New York Times, 59% избирателей доверяли ему в вопросах экономики по сравнению всего с 37% у нынешнего президента.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.