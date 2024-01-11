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Reuters рассказало о поддержке Трампа со стороны 49% республиканцев

Reuters: 49% республиканцев намерены проголосовать за Трампа на праймериз
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Фото: Global Look Press/Catherine Nance
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49% республиканцев планируют проголосовать за экс-президента США Дональда Трампа на внутрипартийных праймериз. Об этом в среду, 10 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на опрос международной исследовательской компании Ipsos.

Опрос проводился с 3 по 9 января и в нем принял участие более 1,9 тыс. американцев.

Бывшего американского лидера скорее поддержат 49% респондентов-сторонников республиканцев. Бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли, второго по популярности, поддержали бы 12% республиканцев, а действующего губернатора Флориды Рона Десантиса — 11%.

При этом около 22% опрошенных заявили, что не знают, кого поддержать.

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Ранее, 20 декабря, Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу принять участие в местных праймериз, так как ранее суд постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году.

При этом 5 января британские СМИ писали, что стране надо быть готовыми к возможной победе Дональда Трампа на выборах. По данным издания I, в Британии собираются проанализировать последствия от возможного возвращения Трампа в Белый дом, чтобы избежать ошибок 2016 года, поскольку прошлое назначение республиканца стало для Лондона неожиданностью.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что на предстоящих выборах на кон поставлена американская демократия, и пообещал посвятить ее защите остаток своего правления. Также он обвинил Трампа в отходе от демократии, многократно назвав его сторонников мятежниками, а его самого — верховным отрицателем выборов.

9 декабря журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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