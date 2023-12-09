Трамп впервые обошел Байдена в предвыборных рейтингах

Рейтинг кандидата в президенты США Дональда Трампа в текущей предвыборной гонке впервые превысил аналогичный показатель действующего президента Джо Байдена. Об этом 9 декабря сообщила The Wall Street Journal по результатам собственного опроса.

Согласно этим данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

В голосовании с участием пяти других потенциальных кандидатов Трампа выбрали бы 37% опрошенных, а Байдена — только 31%.

Более половины респондентов (53%) считают себя пострадавшими от политики Байдена, тогда как полезной ее назвали 23% граждан. В свою очередь, политику Трампа положительно оценили 49%, а отрицательно — 37% избирателей.

Из числа других кандидатов наиболее популярным стал Роберт Кеннеди – младший с рейтингом 8%.

6 декабря Байден заявил, что на предстоящих в 2024 году в стране президентских выборах нанести поражение Трампу могут примерно 50 его однопартийцев-демократов. Он также пообещал, что выиграет у Трампа эти выборы. В то же время обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу выразил мнение, что Байден демонстрирует отчаяние из-за планов Трампа по пересмотру нынешней политики страны в случае своей победы.

За день до этого Байден сообщил на встрече с журналистами, что вряд ли решился бы снова стать главой государства, если бы его предшественник не объявил о намерении повторно баллотироваться на пост главы государства.

В свою очередь, 2 декабря Трамп назвал свое участие в президентской гонке «крестовым походом» против Байдена, который, по его словам, является «разрушителем американской демократии». Экс-президент обвинил администрацию Байдена в попытках «подавить свободу слова, подвергнуть цензуре их критиков» и «криминализировать инакомыслие» в стране.

В середине ноября телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос сообщил, что рейтинг одобрения Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.