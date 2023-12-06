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Байден заявил о желании помешать Трампу стать президентом США

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден во вторник, 5 декабря, сообщил на встрече с журналистами, что вряд ли бы он решился стать главой государства снова, если бы его предшественник Дональд Трамп не объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

«Если бы Трамп не баллотировался, я не думаю, что я бы баллотировался. Однако мы [Демократическая партия США] не можем дать ему победить», — отметил он.

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И что может повлиять на исход президентской гонки в США

Ранее, 19 ноября, телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос сообщил, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны. Как указал телеканал, он снизился на 40% из-за того, что большая часть населения страны не поддерживает подход нынешнего лидера страны к внешней политике и его позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

До этого, 16 ноября, журнал The Economist написал, что возможность победы Дональда Трампа на выборах президента США становится всё реалистичнее. Согласно нескольким опросам, он опережает Байдена в колеблющихся штатах. В одном из опросов, опубликованном The New York Times, 59% избирателей доверяли ему в вопросах экономики по сравнению всего с 37% у нынешнего президента.

За последнее время два кандидата в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Трампу. Свою кандидатуру снял Тим Скотт, а незадолго до него такое же решение принял Майк Пенс. Рейтинги Байдена при этом продолжают падать.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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