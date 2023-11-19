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СМИ сообщили о падении рейтинга Байдена до рекордно низкого уровня

NBC: рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его президентства
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Рейтинг президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны. Об этом 19 сообщает телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос.

Согласно результатам исследования, рейтинг одобрения Байдена снизился на 40%. Как указывает телеканал, предварительной причиной такого показателя могло стать то, что большинство населения Соединенных Штатов не поддерживает подход нынешнего лидера страны к внешней политике и его позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

«Джо Байден находится на исключительно низкой стадии своего президентства», — заключает социолог Джефф Хорвитт.

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Ранее, 17 ноября, портал Axios сообщил, что предвыборная команда нынешнего лидера США рассматривает регистрацию в TikTok для привлечения большего числа молодых избирателей. Уточнялось, что до этого штаб Байдена пытался извлечь выгоду из этой соцсети, не присоединяясь к ней, а также опираясь на дружественных влиятельных лиц в интернете.

До этого, 16 ноября, журнал The Economist написал, что возможность победы Дональда Трампа на выборах президента США становится всё реалистичнее. Согласно нескольким опросам, он опережает Байдена в колеблющихся штатах. В одном из опросов, опубликованном The New York Times, 59% избирателей доверяли ему в вопросах экономики по сравнению всего с 37% за нынешнего президента.

За последнее время два кандидата в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Трампу. Такое решение принял Тим Скотт. Незадолго до него снял свою кандидатуру Майк Пенс. Рейтинги Байдена при этом продолжают падать.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут в ноябре 2024 года.

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