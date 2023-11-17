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СМИ сообщили о возможной регистрации команды Байдена в TikTok

Axios: команда Байдена может зарегистрироваться TikTok для привлечения избирателей
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Фото: Global Look Press
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Предвыборная команда президента США Джо Байдена рассматривает регистрацию в TikTok для привлечения большего числа молодых избирателей. Об этом 17 ноября сообщает Axios, ссылаясь на два источника, знакомых с ситуацией.

Портал отмечает, что предвыборный штаб американского лидера рассматривает эту возможность, несмотря на сообщения об угрозе безопасности США со стороны соцсети.

Уточняется, что это нужно для привлечения аудитории моложе 30 лет. Как указывает портал, до сих пор предвыборный штаб Байдена пытался извлечь выгоду из TikTok, не присоединяясь к нему, а также опираясь на дружественных влиятельных лиц в соцсетях.

Задача без звездочки: зачем конкуренты Трампа снимают свои кандидатуры
И что может повлиять на исход президентской гонки в США

Накануне, 16 ноября, журнал The Economist написал, что возможность победы Дональда Трампа на выборах президента США становится всё реалистичнее. Согласно нескольким опросам, он опережает Байдена в колеблющихся штатах. В одном из опросов, опубликованном New York Times, 59% избирателей доверяли ему в вопросах экономики по сравнению всего с 37% за нынешнего президента.

За последнее время два кандидата в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Трампу. Такое решение принял Тим Скотт. Незадолго до него снял свою кандидатуру Майк Пенс. Рейтинги Байдена при этом продолжают падать.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут в ноябре 2024 года.

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