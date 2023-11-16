The Economist назвал самой большой опасностью в 2024 году Дональда Трампа

Мрачная тень нависла над миром, так как возможность победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре 2024 года становится всё реалистичнее, пишет 16 ноября The Economist в 38-м ежегодном прогнозе на предстоящий год.

Всё это время ни один человек не затмевал прогноз журнала так сильно, как Дональд Трамп затмевает 2024 год, пишет издание. Трамп доминирует на праймериз республиканцев. Согласно нескольким опросам, он опережает президента Джо Байдена в колеблющихся штатах. В одном из опросов, опубликованном New York Times, 59% избирателей доверяли ему в вопросах экономики, по сравнению всего с 37% за Байдена.

Журнал отмечает, что гражданские иски и уголовные дела сыграли Трампу на руку, а демократы, которые десятилетиями полагались на поддержку чернокожих и испаноязычных избирателей, давно и масштабно теряют электорат.

«В ближайшие 12 месяцев промах любого из кандидатов может определить исход гонки — и, таким образом, перевернуть мир», — пророчит The Economist.

Авторы прогноза указывают на то, что у Трампа на втором президентском сроке были бы развязаны руки «в стремлении к возмездию, экономическому протекционизму и театрально экстравагантным сделкам». Перспектива второго президентского срока Трампа, уверяет журнал, «наполняет мировые парламенты и залы заседаний совета директоров отчаянием».

«Самая большая угроза, которую представляет Трамп, исходит от его собственной страны. Вернув себе власть, он, несомненно, укрепится в своем внутреннем чувстве, что только проигравшие могут позволить связывать себя нормами, обычаями и самопожертвованием, которые составляют ядро нации. Преследуя своих врагов, Трамп будет вести войну с любым институтом, который встанет у него на пути, включая суды и Министерство юстиции», — отметили в материале.

Второй срок Трампа, по мнению авторов прогноза, стал бы переломным в том смысле, в каком первый не был. Новая победа подтвердила бы его самые разрушительные инстинкты в отношении власти. Его планы встретили бы меньшее сопротивление и всё это привело бы к тому, что моральный авторитет США упадет.

Исход выборов будут определять десятки тысяч избирателей всего в нескольких штатах, напоминает журнал, поэтому в 2024 году судьба мира будет зависеть от результатов их голосования.

За последнее время два кандидата в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Дональду Трампу. Такое решение принял Тим Скотт, незадолго до него снял свою кандидатуру Майк Пенс. Рейтинги действующего президента Джо Байдена при этом продолжают падать. Кандидатура Трампа становится всё мощнее на фоне выбывающих коллег и даже уголовные дела этому не мешают.

Еще в сентябре американист Малек Дудаков сообщил «Известиям», что рейтинг экс-президента США Дональда Трампа растет на фоне судебных разбирательств. По результатам опросов, проведенных в период с 22 октября по 3 ноября, по уровню поддержки избирателей Трамп опережает действующего президента США Джо Байдена в пяти из шести колеблющихся штатов.

14 ноября суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США. Исходя из решения суда, причастность Трампа к штурму Капитолия в 2021 году никак не может повлиять на законный вердикт.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.