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Трамп опережает Байдена по поддержке избирателей в пяти колеблющихся штатах

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Фото: REUTERS/Pool/Morry Gash
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опережает по уровню поддержки избирателей действующего лидера Джо Байдена в пяти из шести колеблющихся штатов. Об этом 5 ноября стало известно из опроса среди 3662 избирателей в период с 22 октября по 3 ноября, который провело издание The New York Times в сотрудничестве с Сиенским колледжем (Siena College).

Перечисленные штаты сыграют ключевую роль в исходе президентских выборов в США в следующем году, поскольку там традиционно сконцентрировано большое количество сомневающихся в кандидатах избирателей, поэтому в этих шести регионах всегда проблематично спрогнозировать, какая партия окажется лидирующей.

«Байден проигрывает Трампу, своему наиболее вероятному сопернику-республиканцу, с перевесом от трех до десяти процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания. <…> Байден опережает Трампа только в штате Висконсин — на два процентных пункта», ― сказано в исследовании.

Журналисты NYT указали, что 59% участников опроса заявили о доверии Трампу в экономических вопросах, в то время как Байден получил лишь 37% поддержки избирателей. Это самый большой разрыв по сравнению с любой из других тем, которые обсуждались респондентами.

«Этот результат особенно проблематичен для мистера Байдена, поскольку почти вдвое больше избирателей заявили, что экономические вопросы будут определять их выбор в 2024 году наряду с социальными темами, такими как запрет абортов и ношение оружия», — подчеркнули авторы исследования.

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В сентябре американист Малек Дудаков сообщил «Известиям», что рейтинг экс-президента США Дональда Трампа растет на фоне судебных разбирательств.

Тогда же сообщалось, что рейтинг неодобрения Байдена близок к достижению нового максимума. По данным опроса, проведенного среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей в период с 15 по 19 сентября, рейтинг неодобрения американского лидера составляет 56%, в то время как 41% опрошенных жителей США остаются довольными работой главы Белого дома.

В августе доктор юридических наук, американист Александр Домрин предположил в беседе с «Известиями», что Байден и Демократическая партия в целом настолько боятся Трампа, что будут искать новые уловки, лишь бы не допустить его до выборов главы Белого дома в 2024 году. Домрин подчеркнул, что обвинениями против Трампа Байден, сам того не желая, повышает популярность экс-лидера среди американцев.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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