Суд Мичигана позволил Трампу выдвинуть свою кандидатуру на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп может принять участие в выборах на пост главы государства. Такой вердикт вынес суд в Мичигане, состоявшийся во вторник, 14 ноября. Об этом сообщил журнал U.S. News.

По его данным, бывший американский лидер останется в первичных избирательных бюллетенях штата. Исходя из решения суда, причастность Трампа к штурму Капитолия в 2021 году никак не может повлиять на законный вердикт.

Судья Джеймс Редфорд сказал по этому поводу, что суд не должен становиться воплощением политических взглядов одного человека. По словам Редфорда, роли Трампа в нападении на Капитолий недостаточно, чтобы признать его не имеющим права на подачу кандидатуры в президентских выборах.

По результатам опросов, проведенных в период с 22 октября по 3 ноября, по уровню поддержки избирателей Трамп опережает действующего президента США Джо Байдена в пяти из шести колеблющихся штатов. В опросе, который проводило издание The New York Times в сотрудничестве с Сиенским колледжем (Siena College), приняли участие 3662 избирателя.

В сентябре американист Малек Дудаков сообщил «Известиям», что рейтинг экс-президента США Дональда Трампа растет на фоне судебных разбирательств.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

6 января 2021 года сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, включая полицейского.

Впоследствии Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. В свою очередь, исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин допустил, что количество открытых дел может достигнуть нескольких сотен.