Американист указал на повышение рейтинга Трампа на фоне судебных разбирательств

Рейтинг экс-президента США Дональда Трампа растет на фоне судебных разбирательств. Об этом 27 сентября «Известиям» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Накануне сообщалось, что суд в США признал бывшего американского лидера Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве.

«Я думаю, что это не очень серьезно. Речь идет про гражданский иск. То есть, даже если Трампа в итоге признают виновным, ему грозит максимум штраф, не самый большой для Трампа, может быть $1–2 млн. Плюс это решение судьи, а слушания по этому делу именно в жюри присяжных, куда это дело теперь передается, начнутся в октябре, поэтому Трампа пока что виновным не признали», — объяснил эксперт.

Дудаков напомнил, что в отношении Трампа заведено четыре серьезных уголовных дела.

«И там Трампу грозит суммарно большой срок — в районе 700 лет тюремного заключения. С этим ничего пока не решено. Слушания в основном будут идти весной и летом следующего года, в самый разгар президентской гонки», — сказал собеседник «Известий».

При этом, по словам политолога, уголовные разбирательства положительно влияют на политические позиции Трампа.

«Рейтинги Трампа все-таки подросли, потому что многие ему сочувствуют, считают его жертвой политических гонений. И, например, в последнем опросе Трамп уже на 10% обходит [президента США Джо] Байдена — 52% на 42%. Поэтому говорить то, что эти уголовные дела подрывают позиции Трампа,/// пока что не приходится», — заключил он.

На данный момент Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. В общей сложности ему грозит более 700 лет тюремного заключения.

Сам бизнесмен всё отрицает, заявляя, что его уголовное преследование — это попытка демократов помешать ему вернуться в Белый дом.

16 августа доктор юридических наук, американист Александр Домрин предположил в беседе с «Известиями», что Байден и Демократическая партия в целом настолько боятся Трампа, что будут искать новые уловки, лишь бы не допустить его до выборов главы Белого дома в 2024 году. Домрин подчеркнул, что обвинениями против Трампа Байден, сам того не желая, повышает популярность экс-лидера среди американцев.