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Американист допустил выдвижение против Трампа новых обвинений

Экс-президенту США Трампу предъявили 91 обвинение — мнение юриста Домрина
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Фото: REUTERS/Sam Wolfe
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Экс-президенту США Дональду Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Действующий американский лидер Джо Байден и Демократическая партия в целом настолько боятся Трампа, что будут искать новые уловки, лишь бы не допустить его до выборов главы Белого дома в 2024 году. Об этом 16 августа «Известиям» заявил доктор юридических наук, американист Александр Домрин.

«Демократы страшно боятся Трампа, никого от республиканцев они не боятся так, как его. Я не буду удивлен, если против Трампа еще выдвинут обвинения», — сказал эксперт.

При этом Домрин подчеркнул, что обвинениями против Трампа Байден, сам того не желая, повышает популярность экс-лидера среди американцев.

«Если объяснить по-простому: если Трамп и Байден вместе перейдут дорогу на красный сигнал, тогда Трампа «упакуют», а Байдена нет. Это называется избирательное применение законодательства, а это фундаментальное нарушение права и это именно то, что сейчас происходит в отношении Трампа. Но это повышает рейтинг Трампа: люди видят, что против Трампа выдвигаются обвинения, а за аналогичные преступления типа сокрытия секретных документов против Байдена обвинения не выдвигаются», — сказал он.

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Накануне офис шерифа округа в штате Джорджия, где Трампу выдвинули четвертое обвинение, заявил, что ожидает от него и других фигурантов дела явки в местную тюрьму в Фултоне до 25 августа.

При этом политолог-американист Малек Дудаков отметил в беседе с «Известями», что эта явка Трампа в тюрьму будет формальной процедурой.

14 августа против Трампа были выдвинуты обвинения по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act).

В этом году Трампа также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.

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