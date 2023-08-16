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Трампу предписали явиться в тюрьму Джорджии для ареста

CNN: шериф округа в Джорджии определил тюрьму, куда посадит Трампа после явки
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Фото: REUTERS/Reba Saldanha/File Photo
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Экс-президент США Дональд Трамп должен до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон, где его должны арестовать. Об этом 15 августа сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление шерифа.

Уточняется, что речь идет об обвинении по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Еще 19 фигурантов дела, упомянутых в обвинительном заключении, также должны будут сдаться для ареста.

При этом сделать это разрешается в любой день установленного прокуратурой срока — до 25 августа.

По данным телеканала, по прибытии в тюрьму обвиняемые должны будут пройти формальную процедуру ареста: их обыщут, сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев.

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Ранее в этот день Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что 21 августа собирается представить доклад о фальсификациях на выборах главы государства в 2020 году, которые прошли в штате Джорджия. По его словам, на основании этого доклада с него должны будут снять все обвинения во вмешательстве в президентские выборы.

Накануне против Трампа были выдвинуты обвинения по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act).

На следующий день, 15 августа, бывшая госсекретарь, экс-кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон назвала предъявление обвинений экс-президенту Дональду Трампу ужасным моментом для страны. Также она добавила, что рада тому, что «система правосудия работает».

Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

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