Хиллари Клинтон назвала обвинения в адрес Трампа ужасным моментом для США

Бывшая госсекретарь, экс-кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон назвала предъявление обвинений экс-президенту Дональду Трампу ужасным моментом для страны.

«Я расстроена, что у нас есть бывший президент, которому были предъявлены обвинения по стольким преступлениям», — сказала политик телеканалу MSNBC.

Клинтон отметила, что произошедшее стало «ужасным моментом» для США, так как бывшего президента обвинили в совершении серьезных преступлений.

Также она добавила, что рада тому, что «система правосудия работает».

Ранее, 14 августа, против Трампа были выдвинуты обвинения по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act).

Обвиняемые по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года, включая Трампа, должны не позднее 25 августа предстать перед судом.

В начале августа в суде округа Колумбия Трампу предъявили обвинения по делу о вмешательстве в выборы главы государства 2020 года и штурме Капитолия. Экс-президент не признал вину. Следующее заседание по данному делу ожидается 28 августа.

Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В этом году Трампа также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.