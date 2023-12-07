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Обозреватель Fox Business указал на отчаяние Байдена из-за планов Трампа

Fox Business: Байден впадает в отчаяние из-за «президентских» планов Трампа
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Фото: TASS/Zuma
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Президент США Джо Байден демонстрирует отчаяние ввиду ранее обозначенных его предшественником Дональдом Трампом планов по пересмотру нынешней политики страны в случае своей победы на выборах в 2024 году. Об этом в среду, 6 декабря, заявил обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу в ходе телеэфира.

«Я надеюсь, что он [Дональд Трамп] с первого же дня [в случае повторного становления президентом США] пообещает отменить все распоряжения Байдена», — указал он.

Помимо этого, Кадлоу отметил, что разделяет озвученные Трампом требования по изменению миграционной политики США, а также принятию мер по борьбе с высокими ценами топливо в стране.

Задача без звездочки: зачем конкуренты Трампа снимают свои кандидатуры
И что может повлиять на исход президентской гонки в США

5 декабря Байден сообщил, что вряд ли бы он решился стать главой государства снова, если бы его предшественник Дональд Трамп не объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Ранее, 29 ноября, Трамп обвинил Байдена в упадке государства и утрате американской мечты. По мнению экс-президента США, при нынешнем главе государства Соединенные Штаты стали нацией в упадке, а уничтожение Байденом американской экономики стало началом его войны против молодежи.

23 ноября экс-президент США заявил, что страна находится в серьезной беде, скатившись в ад из-за политики Байдена. Тогда он также пообещал выиграть президентские выборы 2024 года и «сделать Америку снова великой».

Телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос 19 ноября сообщил, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны. Как указал телеканал, он снизился на 40% из-за того, что большая часть населения страны не поддерживает подход нынешнего лидера страны к внешней политике и его позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

До этого, 16 ноября, журнал The Economist написал, что возможность победы Дональда Трампа на выборах президента США становится всё реалистичнее. Согласно нескольким опросам, он опережает Байдена в колеблющихся штатах. В одном из опросов, опубликованном The New York Times, 59% избирателей доверяли ему в вопросах экономики по сравнению всего с 37% у нынешнего президента.

За последнее время два кандидата в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Трампу. Свою кандидатуру снял Тим Скотт, а незадолго до него такое же решение принял Майк Пенс. Рейтинги Байдена при этом продолжают падать.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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