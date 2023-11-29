Трамп обвинил Байдена в разрушении американской мечты и упадке США

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего лидера страны Джо Байдена в войне против молодежи, упадке государства и утрате американской мечты. Статью об этом он опубликовал 29 ноября в издании Newsweek.

«Вместо того чтобы помочь нашим молодым людям уверенно начать свою жизнь, карьеру и создать семьи, Джо Байден разрушает их мечты долгами, налогами и инфляцией и прокладывает путь к будущему, полному гнева и отчаяния», — написал Трамп.

По его словам, при нынешнем президенте Соединенные Штаты стали нацией в упадке, а американская мечта быстро теряется. Трамп указал, что уничтожение Байденом экономики страны является началом его войны против молодежи.

Экс-лидер подчеркнул, что слабость нынешнего главы государства на мировой арене грозит третьей мировой войной, которая, по его мнению, опустошит поколение молодых американцев.

Также Трамп пообещал восстановить экономику Соединенных Штатов при его победе на выборах президента в 2024 году.

Ранее, 23 ноября экс-президент США заявил, что страна находится в серьезной беде, скатившись в ад из-за политики Байдена. Тогда он также пообещал выиграть президентские выборы 2024 года и «сделать Америку снова великой».

В октябре Трамп назвал Байдена посмешищем, оккупировавшим Белый дом. Обострение палестино-израильского конфликта бизнесмен и политик также связал с неправильными решениями американского лидера, заявив, что война Израиля с сектором Газа является последствием этих решений. А месяцем ранее Трамп назвал Байдена сумасшедшим.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на ноябрь 2024 года.