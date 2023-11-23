Трамп заявил о скатывании США в ад из-за проводимой Байденом политики

Соединенные Штаты Америки находятся в серьезной беде, скатившись в ад из-за политики президента Джо Байдена. Такое мнение высказал бывший американский лидер Дональд Трамп в четверг, 23 ноября.

В честь отмечаемого в Америке Дня благодарения он разместил в своей соцсети Truth Social поздравительный пост, в котором и указал на некомпетентность нынешнего президента США. В сообщении Трамп демонстративно поздравил с праздником также всех «левых радикальных безумцев, коммунистов, фашистов, марксистов, демократов и RINOS», которые, по его словам, «серьезно стремятся разрушить» страну.

«Поздравляю с Днем благодарения всех, включая <…> нечестивого Джо Байдена, который вооружил свой «департамент несправедливости» против своего политического оппонента и позволил нашей стране попасть в ад», — написал Трамп в соцсети.

В завершении поста он пообещал выиграть президентские выборы 2024 года и «сделать Америку снова великой».

Ранее в ноябре Трамп указал на то, что из-за политики Байдена другие страны относятся к Соединенным Штатам как к маленьким детям. Политик также сравнил самого действующего президента с шестилетним ребенком и обвинил в некомпетентности на посту. По его словам, неспособность Байдена занимать президентскую должность доказывается в том числе его коррупционным прошлым. Трамп заявил, что действующий лидер США уже давно скомпрометирован.

До этого, 11 октября, Трамп назвал Байдена посмешищем, оккупировавшим Белый дом. Обострение палестино-израильского конфликта бизнесмен и политик также связал с неправильными решениями американского лидера, заявив, что война Израиля с сектором Газа является последствием этих решений. А месяцем ранее Трамп назвал Байдена сумасшедшим.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.