Трамп сравнил Байдена с шестилетним ребенком

Из-за политики президента США Джо Байдена другие страны относятся к Соединенным Штатам как к маленьким детям. Такое мнение высказал бывший американский лидер Дональд Трамп во время своего выступления перед избирателями, прошедшего в штате Флорида в субботу, 4 ноября. Видеотрансляция выступления велась на YouTube.

Политик сравнил действующего президента с шестилетним ребенком и обвинил в некомпетентности на посту.

«Я встречал шестилеток гораздо умнее Байдена, в том числе в его лучшие годы», — высказался Трамп.

По его словам, неспособность Байдена занимать президентскую должность доказывается в том числе его коррупционным прошлым. Трамп заявил, что действующий лидер США уже давно скомпрометирован.

Также экс-президент отметил, что другие страны, в частности Россия и Китай, «не могут поверить в то, что случилось» с США. Граждане Соединенных Штатов не могут чувствовать себя в безопасности, пока их страна теряет в глазах мирового сообщества всяческое уважение, резюмировал Трамп.

Ранее, 3 ноября, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что процедура импичмента Байдена, при условии что она состоится, может нанести ему репутационные потери. При этом от подчеркнул, что сам импичмент почти невозможен, однако даже начало этой процедуры внесет Байдена в список тех немногих президентов США, кому пытались объявить импичмент.

Перед этим, 2 ноября, Трамп обвинил Байдена в изоляции страны от всех союзников. Экс-президент также сказал, что действующий лидер превратит США в бедную страну, где будут подавать электроэнергию с перебоями. А до этого, 21 октября, он заявил, что Соединенные Штаты движутся к третьей мировой войне из-за некомпетентной политики действующего американского лидера. Он отметил, что Байден «понятия не имеет, что происходит».

До этого, 11 октября, Трамп назвал Байдена посмешищем, оккупировавшим Белый дом. Обострение палестино-израильского конфликта бизнесмен и политик также связал с неправильными решениями американского лидера, заявив, что война Израиля с сектором Газа является последствием этих решений.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.