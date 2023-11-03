Трамп обвинил Байдена в потере США всех союзников

Бывший американский лидер Дональд Трамп обвинил действующего, 46-го президента США Джо Байдена в изоляции страны от всех союзников. Об этом Трамп заявил 2 ноября во время своего выступления в Хьюстоне, штат Техас, в рамках предвыборной кампании.

«Они (союзники. ― Ред.) все связаны с Китаем и Россией <...>. Мы потеряли всех и теперь оказались изолированы. Но не волнуйтесь, я верну их всех», ― приводит слова 45-го президента США телеканал C-SPAN.

Кроме того, Трамп заявил, что действующий президент Байден превратит Соединенные Штаты в бедную страну, где будут с перебоями подавать электроэнергию.

«Народ (американцы. ― Ред.) буквально будет умолять наших врагов о пощаде», ― прокомментировал Трамп энергетическую политику администрации Байдена.

Ранее, 21 октября, Трамп заявил, что Соединенные Штаты движутся к третьей мировой войне из-за некомпетентной политики действующего американского лидера. Он отметил, что Байден «понятия не имеет, что происходит».

До этого, 11 октября, Трамп назвал Байдена посмешищем, оккупировавшим Белый дом. Обострение палестино-израильского конфликта бизнесмен и политик также связал с неправильными решениями американского лидера, заявив, что война Израиля с сектором Газа является последствием этих решений.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.