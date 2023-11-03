Американист назвал последствия возможной процедуры импичмента Байдена

Возможная процедура импичмента президента США Джо Байдена может нанести ему репутационные потери. Об этом «Известиям» 3 ноября заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Накануне спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгресс США в ближайшее время может принять решение о том, стоит ли объявлять импичмент Байдену.

«Здесь нужно понимать, что никакого реального импичмента Байдена не будет, будет процедура импичмента. Палата представителей, вполне возможно, выдвинет свои статьи импичмента Байдена, палата представителей за них проголосует, там достаточно простого большинства для принятия статьи импичмента, но потом сенат, где большинство у демократов, эти все статьи отклонит, поэтому никакого реального импичмента, то есть отстранения Байдена от власти, не будет», — объяснил Дудаков.

Политолог добавил, что окончательно импичмент президента США верхняя палата конгресса заблокирует. При этом данная процедура может нанести Байдену репутационные потери.

«Это может, конечно иметь определенные репутационные потери для Байдена, потому что он войдет в число нескольких других президентов США, кому пытались устроить и объявить импичмент. Республиканцы, конечно, будут этим активно пользоваться в преддверии выборов, дискредитируя Байдена, и вполне возможно, что ему будет сложнее выбивать новые транши под Украину, учитывая, что эти самые статьи импичмента касаются коррупционных скандалов, связанных с похождением его сына Хантера Байдена на Украине и получением взяток от украинских олигархов», — указал американист.

Исходя из этого, украинским лоббистам это может сильно навредить, а также ослабить их позиции в Капитолии, резюмировал Дудаков.

12 сентября комитет палаты представителей, после того как руководство Республиканской партии обвинило американского лидера в злоупотреблении властью и коррупции, запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Как тогда отметил бывший спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти, американцам стало известно о лжи президента США относительно бизнеса членов его семьи.

При этом сам Байден позднее указал, что Республиканская партия запускает соответствующую процедуру, чтобы остановить работу правительства Соединенных Штатов.

25 октября палата представителей США с четвертой попытки избрала спикером республиканца Майка Джонсона. Он является сторонником бывшего американского президента Дональда Трампа.