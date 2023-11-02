Реклама
Прямой эфир
Общество
В ГД предложили информировать россиян о времени прибытия скорой помощи по SMS
Мир
Словакия выделила более €2 млн для проведения проверок на границах с Венгрией
Общество
В РФ предложили создать сервис на «Госуслугах» для борьбы со спам-звонками
Общество
В Москве арестовали трех фигурантов дела о попытке устроить взрыв в общежитии РУДН
Мир
Бахрейн приостановил авиасообщение с Израилем
Происшествия
В Перми ликвидировали возгорание емкостей с горючим на площади 200 кв. м
Общество
Росавиация выпустила рекомендации по предотвращению выкатываний самолетов
Мир
В Иране предложили странам ШОС заключить пакт о ненападении
Мир
ЦАХАЛ сообщила об атаке на военную инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане
Мир
Красный Полумесяц сообщил о ранении медиков после обстрела ЦАХАЛ «скорой»
Экономика
В банках заявили об отсутствии влияния антироссийских санкций на их работу в РФ
Мир
В Армии обороны Израиля заявили об окружении города Газа
Политика
В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС

В конгрессе США заявили о скором принятии решения на счет импичмента Байдену

Спикер Джонсон: решение об импичменте Байдену может быть принято очень скоро
0
Фото: Global Look Press/CNP/ Chris Kleponis
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конгресс США в ближайшее время может принять решение о том, стоит ли объявлять импичмент американскому президенту Джо Байдену. Об этом заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон, передает в четверг, 2 ноября, издание The Hill.

«Я полагаю, что очень скоро мы придем к моменту, когда примем решение по этому вопросу», — так заявил Джонсон на пресс-конференции, когда его спросили, считает ли он, что есть достаточно доказательств для выдвижения статьи об импичменте.

Спикер также добавил, что конгресс будет следить за развитием расследования, к чему оно приведет, а прямо сейчас решение никакое он объявить не готов. Кроме того, Джонсон подчеркнул важность соблюдения надлежащих правовых норм в связи с этим делом.

«Настоящий паралич власти в США только начинается»
Политолог Дмитрий Суслов — о том, как изменится внешняя политика США после избрания нового спикера палаты представителей конгресса

Ранее, 12 сентября, комитет палаты представителей, после того как руководство Республиканской партии обвинило американского лидера в злоупотреблении властью и коррупции, запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Как отметил тогда еще спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти, американцам стало известно о лжи президента США относительно бизнеса членов его семьи.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 13 сентября раскритиковала идею о начале расследования в рамках процедуры импичмента. Она заявила, что республиканцы целый год безуспешно пытались найти улики в отношении прежней деятельности главы государства. В свою очередь, сам Байден 14 сентября указал, что Республиканская партия запускает соответствующую процедуру, чтобы остановить работу правительства Соединенных Штатов.

Тогда же директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев в разговоре с «Известиями» заявил, что республиканцы выступают за импичмент Байдену из-за мести. Эксперт напомнил, что ранее демократы объявляли импичмент бывшему главе государства Дональду Трампу. Но теперь и «у республиканцев чешутся руки, чтобы отомстить». При этом официальное расследование в отношении Байдена может сказаться на репутации действующего американского лидера, добавил он.

25 октября палата представителей США с четвертой попытки избрала спикером республиканца Майка Джонсона. Известно, что он считается сторонником бывшего американского президента Дональда Трампа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023