В конгрессе США заявили о скором принятии решения на счет импичмента Байдену
Конгресс США в ближайшее время может принять решение о том, стоит ли объявлять импичмент американскому президенту Джо Байдену. Об этом заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон, передает в четверг, 2 ноября, издание The Hill.
«Я полагаю, что очень скоро мы придем к моменту, когда примем решение по этому вопросу», — так заявил Джонсон на пресс-конференции, когда его спросили, считает ли он, что есть достаточно доказательств для выдвижения статьи об импичменте.
Спикер также добавил, что конгресс будет следить за развитием расследования, к чему оно приведет, а прямо сейчас решение никакое он объявить не готов. Кроме того, Джонсон подчеркнул важность соблюдения надлежащих правовых норм в связи с этим делом.
Ранее, 12 сентября, комитет палаты представителей, после того как руководство Республиканской партии обвинило американского лидера в злоупотреблении властью и коррупции, запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Как отметил тогда еще спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти, американцам стало известно о лжи президента США относительно бизнеса членов его семьи.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 13 сентября раскритиковала идею о начале расследования в рамках процедуры импичмента. Она заявила, что республиканцы целый год безуспешно пытались найти улики в отношении прежней деятельности главы государства. В свою очередь, сам Байден 14 сентября указал, что Республиканская партия запускает соответствующую процедуру, чтобы остановить работу правительства Соединенных Штатов.
Тогда же директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев в разговоре с «Известиями» заявил, что республиканцы выступают за импичмент Байдену из-за мести. Эксперт напомнил, что ранее демократы объявляли импичмент бывшему главе государства Дональду Трампу. Но теперь и «у республиканцев чешутся руки, чтобы отомстить». При этом официальное расследование в отношении Байдена может сказаться на репутации действующего американского лидера, добавил он.
25 октября палата представителей США с четвертой попытки избрала спикером республиканца Майка Джонсона. Известно, что он считается сторонником бывшего американского президента Дональда Трампа.