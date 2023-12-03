Трамп заявил о начале «крестового похода» против Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его участие в президентской гонке — это в каком-то смысле «крестовый поход» против разрушающего демократию нынешнего американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщила газета The Washington Post в субботу, 2 декабря.

«Джо Байден — разрушитель американской демократии. <…> Эта кампания — праведный «крестовый поход» за освобождение нашей республики от Байдена, преступников и администрации Байдена», — сказал он во время выступления перед сторонниками в штате Айова.

Трамп также обвинил администрацию Байдена в попытках «подавить свободу слова, подвергнуть цензуре их критиков» и «криминализировать инакомыслие». Он подчеркнул, что они хотят полностью контролировать социальную жизнь американца: то, что человек говорит, на какой машине ездит.

«Я обещаю, если вы вернете меня в Белый дом, их правлению придет конец. Америка снова будет свободной страной», — заключил экс-президент.

Ранее, 19 ноября, телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос сообщил, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны. Как указал телеканал, он снизился на 40% из-за того, что большая часть населения страны не поддерживает подход нынешнего лидера страны к внешней политике и его позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

До этого, 16 ноября, журнал The Economist написал, что возможность победы Дональда Трампа на выборах президента США становится всё реалистичнее. Согласно нескольким опросам, он опережает Байдена в колеблющихся штатах. В одном из опросов, опубликованном The New York Times, 59% избирателей доверяли ему в вопросах экономики по сравнению всего с 37% у нынешнего президента.

За последнее время два кандидата в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Трампу. Свою кандидатуру снял Тим Скотт, а незадолго до него такое же решение принял Майк Пенс. Рейтинги Байдена при этом продолжают падать.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.