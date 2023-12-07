Реклама
Прямой эфир
Общество
Найдено возможное место проникновения убийцы Кивы на территорию СНТ
Экономика
В России ускорят покрытие дорог и деревень быстрым интернетом
Мир
В США заблокировали вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине
Экономика
Россияне попытались незаконно вывезти валюту на 880 млн
Авто
В РФ предложили запустить программу «Доступный автомобиль» для многодетных семей
Мир
Политолог назвал чушью слова Байдена об «угрозе вторжения РФ в страну НАТО»
Мир
Советник Нетаньяху заявил о нежелании Израиля возвращаться к переговорам с ХАМАС
Мир
Посольство РФ в Лондоне указало на иммунитет России к новым санкциям
Мир
Песков отреагировал на планы G7 ввести санкции на алмазы
Мир
Песков заявил о невозможности победить Россию на поле боя
Мир
Al Jazeera сообщил о сбитом ВМС США беспилотнике на юге Красного моря
Мир
Песков указал на дальнейшее сотрудничество РФ и Саудовской Аравии в инвестициях
Мир
Министры иностранных дел G7 призвали КНДР ликвидировать имеющиеся ракеты
Мир
Песков сообщил о продолжении переговоров Путина и саудовского кронпринца
Мир
Байден выразил уверенность в атаке России на страны НАТО после победы в СВО
Сюжет:

Байден заявил о возможном поражении Трампа на выборах благодаря 50 демократам

Байден заявил, что 50 демократов могут нанести поражение Трампу на выборах
0
Фото: REUTERS/David Yeazell
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США и демократ Джо Байден заявил, что примерно 50 его однопартийцев могут нанести поражение республиканцу и бывшему американскому лидеру Дональду Трампу на предстоящих в 2024 году в стране президентских выборах. Такое заявление 6 декабря он сделал на брифинге в Белом доме.

«Вероятно, 50 из них. <...> Я — не единственный, кто может его одолеть. Но я нанесу ему поражение», — ответил Байден на вопрос о том, есть ли возможность у кого-либо из демократов, помимо него самого, победить Трампа в предстоящей президентской гонке.

Ноль влияния: почему четвертое обвинение не отразится на поддержке Трампа
И на что делают основную ставку противники экс-главы Белого дома

Накануне Байден сообщил на встрече с журналистами, что вряд ли бы он решился стать главой государства снова, если бы его предшественник Дональд Трамп не объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Ранее, 19 ноября, телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос сообщил, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны. Как указал телеканал, он снизился на 40% из-за того, что большая часть населения страны не поддерживает подход нынешнего лидера страны к внешней политике и его позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

До этого, 16 ноября, журнал The Economist написал, что возможность победы Дональда Трампа на выборах президента США становится всё реалистичнее. Согласно нескольким опросам, он опережает Байдена в колеблющихся штатах. В одном из опросов, опубликованном The New York Times, 59% избирателей доверяли ему в вопросах экономики по сравнению всего с 37% у нынешнего президента.

За последнее время два кандидата в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Трампу. Свою кандидатуру снял Тим Скотт, а незадолго до него такое же решение принял Майк Пенс. Рейтинги Байдена при этом продолжают падать.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на ноябрь 2024 года.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства у граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023